Pochissime ore fa, Giulia De Lellis è stata protagonista di un’amara confessione su Instagram per la quale sta soffrendo tantissimo: ecco cosa dice.

È finalmente ritornata in Italia, Giulia De Lellis. Dopo un mese poco più di ‘pausa’, l’influencer romana è ritornata a tutti gli effetti. E, stando a quanto dichiarato in alcune recenti Instagram Stories, sembra essere più impegnata che mai. Questa mattina, come raccontato dalla diretta interessata sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trovava a Milano per iniziare a riprendere tutti i suoi impegni lavorativi. Che, durante queste cinque settimane, si sono accumulati sempre di più. Tuttavia, è proprio durante questa ‘chiacchierata’ virtuale con i suoi fan, che Giulia ha fatto un’amare confessione. Per la quale, da quanto dichiarato, sta soffrendo davvero tantissimo. Ecco cosa dice al riguardo.

Giulia De Lellis, la confessione su Instagram: “Sto soffrendo”

In queste lunghe settimane di ‘pausa’, Giulia De Lellis non ha mai perso occasione di poter restare in contatto con i suoi followers. Seppure non come è solita fare, l’influencer romana ha voluto condividere, in diverse occasioni, esperienze particolari e quant’altro. Ritornata in Italia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ripreso le care e vecchie abitudine. Alcune ore fa, tramite una serie di Instagram Stories, Giulia ha dato tutte le utili e dettagliate spiegazioni riguardanti i suoi prossimi incontri di lavoro. E non solo. Come raccontato in un nostro recente articolo, poche settimane fa, la De Lellis aveva dichiarato di aver fatto delle analisi. E di aver scoperto di aver un grave problema alla pelle. È proprio per questo motivo che, immediatamente, ha iniziato una cura specifica. Ecco. È proprio a tal proposito che, poche ore fa, ha confessato il suo dramma. Da quanto si evince dalle sue parole, sembrerebbe che la cura a cui si sta sottoponendo sia davvero ‘aggressiva’. E, soprattutto, mirata ad eliminare qualsiasi impurità dalla pelle. È proprio per questo motivo che sul lato delle sue labbra si è formato un taglio che, ogni volta che apre la bocca per mangiare o altro, le fa davvero male.

“Sto soffrendo in modo inspiegabile”, dice Giulia De Lellis per spiegare il dolore che le procura questo taglio. Forza Giulia, manca meno di un mese.