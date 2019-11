Uomini e Donne oggi, 5 novembre: cosa succederà nella punta del trono over? Ida e Riccardo tornano in studio.

Va in onda oggi, martedì 5 novembre, una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Le anticipazioni del programma di Maria De Filippi parlano chiaro, sarà una puntata molto interessante e soprattutto bella attiva per Valentina, Gemma, ma anche Ida e Riccardo che torneranno in studio per raccontare come sta procedendo il loro amore.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Valentina e Simone

La puntata di ieri del Trono Over è terminata con Valentina che litigava in modo piuttosto acceso con il corteggiatore Simone. Pare infatti che tra i due le cose non vadano per il meglio anche perché lui sta conoscendo un’altra ragazza. Maria De Filippi cerca di far chiarezza e mostra a Valentina un filmato in cui Simone dice all’altra donna che con lei non ci avrebbe ballato perché Valentina gliela avrebbe fatta pesare. A quel punto la bella e caliente romana decide di tornare a sedersi e chiudere la frequentazione con Simone.

Ida e Riccardo, il ritorno a Uomini e Donne

Qualche puntata fa abbiamo visto Ida e Riccardo riavvicinarsi e decidere di fare l’ennesimo tentativo. Dopo che la Platano ha frequentato Armando, Guarinieri è tornato alla carica con una lettera strappalacrime. Ida alla fine si è convinta e i due hanno lasciato il programma insieme. Purtroppo però pare che le cose stia andando a tentoni. Tornati in studio per raccontare a Maria e al pubblico come vanno le cose, Ida lamenta una mancanza di passione da parte di Riccardo. “Maria ci siamo dati dei bacetti a stampo niente di più”. Colto e punto nell’orgoglio Guarnieri subito si alza e decide di mostrare a tutti quello di cui è capace. Così stampa un super bacio alla donna davanti a tutti.

Anticipazioni, Gemma ha un nuovo corteggiatore

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne poi vediamo arrivare in studio un altro corteggiatore per Gemma. Visto che con Jean Pierre le cose non vanno per il meglio la dama di Torino ha deciso di aprire le sue porte ad un nuovo amore. Arriva infatti per Gemma Juan Luis, originario del Venezuela, precisamente di Caracas. Giovane, spigliato e caliente, tanto che sembra che tra i due scatti un bacio in diretta.