Chi è Juan Luis, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Juan Luis, il nuovo corteggiatore sceso apposta per Gemma Galgani a Uomini e Donne. Chi è e cosa sappiamo su di lui.

La storia amorosa di Gemma Galgani nel programma di Uomini e Donne del Trono Over è piuttosto tormentata. La dama di Torino sembra non trovare mai l’amore, ma ora arriva Juan Luis. Sarà lui la sua metà della mela? La dama di Torino ha da poco preso una brutta facciata per colpa di Jean Pierre. L’uomo, sebbene sia stato chiaro fin dall’inizio dicendo che per lei non provava nulla di particolare, aveva dato qualche bacio alla Galgani. Gemma così si era convinta che tra lei e lui ci potesse essere qualcosa.

Chi è Juan Luis, la nuova fiamma della Galgani

Invece purtroppo tra Gemma e Jean Pierre le cose non sono andate per il meglio. Ma a far tornare il sorriso alla Galgani ci pensa lui. Juan Luis. 57 anni venezuelano, ma trasferito a Napoli ormai da tanti anni insieme alla sua famiglia. L’uomo arriva nella puntata di oggi di Uomini e Donne e decanta le doti della donna che subito va in brodo di giuggiole. Fra i due il feeling sembra essere molto evidente, tanto che durante un ballo i due si lasciano andare quasi ad un bacio. Deve intervenire la padrona di casa e redarguire i due: “Gemma guarda che la musica è finita”. Infatti lei e Juan Luis si erano fatti un po’ prendere la mano. Insomma. Sembra che per Gemma si chiuda una porta e si apra un portone. Sarà questa la volta buona in cui la dama di Torino troverà l’amore? Perché, effettivamente, sembra che nulla vada mai per il verso giusto e in molti stanno anche iniziando un po’ a perdere la pazienza e a chiedersi se è corretto oppure no che la Galgani resti nel programma.