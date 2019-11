Juliana Moreira vittima de Le Iene, prende a botte suo marito per gelosia: scoppia la polemica sul web

Nella scorsa puntata de Le Iene, Juliana Moreira è stata vittima di uno scherzo crudele, perciò ha preso a botte suo marito: scoppia la polemica web.

Nella puntata di domenica scorsa de Le Iene è stato mandato in onda il crudele scherzo ai danni di Juliana Moreira. Alla giovane e bella brasiliana, infatti, è stato fatto credere che un’avvenente esperta di muay thai ci stesse provando con suo marito. È proprio per questo motivo che, presa dalla rabbia e dalla gelosia, in diverse occasioni Juliana ha preso letteralmente a botte suo marito. Calci e pugni per chi, a detta sua, aveva spinto la giovane a ‘dichiararsi’ senza troppi peli sulla lingua. Tuttavia, appena terminato lo scherzo, sul web è scoppiata una vera e propria polemica. Volete sapere cos’è successo. Ve lo spieghiamo immediatamente.

Le Iene, Juliana Moreira prende a botte suo marito per gelosia: è polemica

‘Juliana Moreira come non l’avete mai vista’, questa è la descrizione che Le Iene hanno dato per descrivere lo scherzo fatto ai danni della bella brasiliana. In effetti, non l’avevamo mai vista in questo modo. L’abbiamo sempre vista sorridente, giocosa, ma in vesti ‘furiose’ mai. C’è sempre una prima volta, è vero. Come raccontavamo precedentemente, la conduttrice di Paperissima è stata vittima di un crudele scherzo organizzato da suo marito e dallo staff del programma di Italia Uno. Che, data la sua enorme gelosia verso Edoardo Stoppa, le ha fatto credere che ci fosse una ragazza interessata a lui. Immediata è stata la reazione della Moreira. Che, visibilmente infastidita, ingelosita e arrabbiata, ha letteralmente preso a botte suo marito e non solo. Tuttavia, nonostante lo scherzo sia stato ‘divertente’, c’è chi, su Twitter, ha scatenato una vera e propria polemica sul web.

Ecco. Sono proprio questi alcuni dei messaggi che sono comparsi sul web appena terminata la messa in onda dello scherzo a Juliana Moreira. Voi siete d’accordo?

Questa sera risponderà a tutte le domande opportune

È scoppiata una vera e propria polemica, quindi. È proprio per questo motivo che, come annunciato sul profilo Facebook del programma, nella puntata di questa sera la brasiliana risponderà a tutte le domande opportune. Non perdetevi, quindi, l’appuntamento di questa sera de Le Iene.