Paola Caruso, clamoroso indizio: la ex bonas è tornata single?

Paola Caruso nuovamente single? Spunta su Instagram un clamoroso indizio; la ex bonas potrebbe essere in crisi col compagno Moreno Merlo

Paola Caruso sembrava aver trovato dopo tante difficoltà e dispiaceri, un po’ di serenità, ritrovando la madre biologica, e l’amore, al fianco dell’ex Tentatore Moreno Merlo. Ma nelle ultime ore sembrerebbe che qualcosa non sia andato per il verso giusto e la giovane potrebbe essere tornata single.

Paola Caruso single? Gli indizi sul web

La Caruso negli anni passati, aveva intrecciato una relazione travagliata con l’ex compagno Francesco Caserta, padre di suo figlio Michele. Durante l’avventura a Pechino Express, la donna, con grande stupore, scopre di essere rimasta incinta e felicissima metterà al corrente il compagno. Durante la gravidanza, Caserta lascerà la Caruso, che deciderà di crescere da sola il bambino. Dopo il parto, nonostante il dispiacere di non avere accanto il padre del piccolo, la donna può finalmente riabbracciare la madre biologica, rintracciata grazie all’aiuto di Barbara D’Urso. E dopo qualche tempo, la bella Paola potrà godere dell’affetto anche di un uomo che ha conquistato il suo cuore, Moreno Merlo. Ma nelle ultime ore sembrerebbe che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Sul web si inseguono dei rumors, secondo cui l’ex Bonas sarebbe in crisi col compagno. I due negli scorsi mesi erano apparsi più affiatati che mai, e super amorevoli col piccolo Michele. Ospiti nel salotto di Barbara D’Urso avevano ufficializzato la propria relazione, parlando dei progetti futuri e della convivenza. Insomma, sembrava procedere tutto a gonfie vele, ma nelle ultime ore, i fan hanno notato che i due non si seguono più sui social e stranamente, sono giorni che non pubblicano contenuti insieme. Non possiamo che attendere una conferma, o una smentita dai diretti interessati.