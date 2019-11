Paolo Bonolis, durante la presentazione del libro “Perchè parlavo da solo” a Napoli, ha parlato della malattia della figlia con un racconto molto toccante

Questa sera Paolo Bonolis ha presentato a Napoli, al teatro Diana, il suo libro “Perchè parlavo da solo“. La redazione di Sologossip.it era presente ed ha raccolto alcune dichiarazioni del conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin. La presentazione era moderata da Franco Di Mare, giornalista e conduttore televisivo. Sul palco è intervenuto anche Lucio Presta, storico agente di Bonolis. Nel pubblico, invece, erano presenti, oltre alla seconda compagna di Paolo, Sonia Bruganelli, anche la giornalista Veronica Maya. Bonolis ha parlato un po’ di tutto: dall’amicizia con Luca Laurenti alle esperienze televisive con Affari tuoi e il Festival di Sanremo, fino alla passione per il calcio e agli incontri con Pier Silvio Berlusconi. Durante la presentazione Franco Di Mare ha toccato anche un argomento che a Paolo sta molto a cuore: la malattia della figlia Silvia. Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni molto toccanti del conduttore di Avanti un altro.

Paolo Bonolis, il racconto sulla malattia della figlia

Bonolis ha cinque figli: Stefano (da poco convolato a nozze), Martina, Silvia, Davide e Adele. Tra questi Silvia è la prima figlia di Paolo e Sonia Bruganelli ed è nata con una cardiopatia. Durante la presentazione del libro “Perchè parlavo da solo“, il conduttore televisivo ha parlato della malattia della figlia, dichiarando: “Di lei ne parlo con molta sensibilità e con molta leggerezza, perchè è come gli altri figli. Ognuno di loro è portatore di qualcosa di nuovo nella vita e lei ha smussato la mia arroganza” Bonolis poi ha aggiunto “Credo che se molti ragazzi, almeno una volta l’anno, visitassero un reparto ospedaliero, cambierebbero molte prospettive. Abbandonerebbero molte cose inutili che non rappresentano la vita“. Un racconto molto toccante che ha emozionato il pubblico presente al teatro Diana ed ha strappato un applauso lungo, scrosciante, sentito. Bonolis poi ha raccontato che di recente ha accompagnato la figlia Silvia alle Special Olympics e per lui è stata un’esperienza bellissima ed emozionante. La primogenita della coppia ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri assistiti perchè l’avversaria, impaurita del colpo di pistola della partenza, non è partita. Alla fine, però, entrambe erano felici e Bonolis ha aggiunto: “Erano presenti tutti ragazzi con problematiche diverse, ma si respirava un’aria di felicità e di allegria“.

Tra il pubblico ovviamente era presente anche Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis dal 2002. I due si sono fidanzati nel 1997 e da quel giorno, oltre che compagni, sono anche colleghi. Sonia, infatti, dirige la SDLTV, che produce la maggior parte dei programmi condotti da Paolo, da Avanti un altro a Ciao Darwin. La SDLTV si occupa anche dei casting e soprattutto del reclutamento dei protagonisti dei vari programmi televisivi. Il successo di Paolo passa anche dalle mani di Sonia, che negli ultimi anni ha suggerito molte idee al conduttore televisivo. Alla base della loro gioia, però, c’è Silvia, che con il suo sorriso ha riempito le giornate di Paolo e Sonia.

V.M.