Pochi giorni fa, Romina Power ha pubblicato uno struggente messaggio per sua figlia Ylenia: ecco le parole da brividi scritte su Instagram.

Rassegnarsi alla perdita di un figlio, si sa, è davvero difficile. Lo sa bene Romina Power. Che, a distanza di tantissimi anni dalla misteriosa scomparsa della figlia Ylenia, non trova pace con se stessa. Era il lontano 1994 quando, nel mese di Gennaio, la primogenita di Albano Carrisi e la cantante americana non si è più ritrovata. Nessuna notizia di lei in tutti questi anni. Nulla di nulla. Eppure, il ricordo della giovane è ancora vivo nei ricordi dei suoi madri. Soprattutto in queste ultime settimane. In occasione, infatti, del suo compleanno, la bella Power ha pubblicato una serie di messaggi su Instagram. Eccone uno che ha catturato l’attenzione di tutti.

Romina Power, il messaggio da brividi per Ylenia Carrisi su Instagram

Alcuni mesi fa, vi avevamo parlato di una segnalazione fatta da un fotografo che, nella stazione di Venezia, aveva dichiarato di aver visto nella stazione di Venezia una giovane donna che, seppure con l’aspetto trasandato e completamente diverso da quello dichiarato fino a quel momento, gli dava l’impressione di Ylenia Carrisi. Riguardo a questa notizia, purtroppo, non ci sono state ulteriori delucidazioni o chiaramenti. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, sono passati diversi anni da quel tragico 1994 in cui la giovane scomparve misteriosamente in America, eppure la speranza dei suoi genitori di poterla riabbracciare è sempre viva. Lo si deduce chiaramente da queste parole da brividi che, nei giorni scorsi, Romina Power ha scritto sul suo account Instagram. Ecco il post in questione:

“Ylenia mia, dove sei?”, recita la didascalia utilizzata a corredo di una fantastica foto della giovane ragazza. Ma non solo. Perché, nei giorni antecedenti a questo post, la cantante americana ha condiviso altre foto della sua primogenita con la speranza che, chiunque vedesse una donna con caratteristiche simili a quelle della ragazza mostrata in foto, potesse contattarla.

