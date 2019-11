Serena Enardu irresistibile su Instagram: il vestito scivola giù…incidente ‘piccante’

Serena Enardu irresistibile su Instagram: il vestito scivola giù, si vede un po’ troppo…Ecco le immagini che hanno infiammato i followers.

È stata la protagonista assoluta della seconda edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di lei, Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, tornata in tv nel reality dedicato alle coppie. Con lei, il suo ormai ex fidanzato Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre. Si, perché dopo un falò di confronto da brividi, la coppia ha deciso di lasciare il programma separandosi. Una decisione dolorosa, che ha fatto soffrire entrambi. È stata Serena a capire di non amare più il cantante, decidendo di chiudere definitivamente la loro relazione. E a distanza di un mese circa dalla fine della trasmissione, i due continuano la loro vita, separatamente. Serena , in particolare, è tornata al suo lavoro di influencer su Instagram. E proprio mentre mostrava alle fan un abito, la Enardu non è passata inosservata. Il motivo? La scollatura notevole del vestito. Diamo un’occhiata.

Serena Enardu irresistibile su Instagram: il vestito scivola giù, i fan impazziscono

Serena Enardu è una delle troniste più belle mai apparse a Uomini e Donne. E anche se è passato ‘qualche anno’ dalla sua partecipazione nel programma di Maria De Filippi, la bellezza della sarda è rimasta immutata. È quello che si può vedere anche nelle recenti Instagram Stories postate dall Enardu, in cui è intenta a mostrare alle sue followers un abito che indossa. Un look che non è passato inosservato, quello di Serena. Il motivo? Scopritelo voi:

Serena è decisamente audace, nel look mostrato alle sue fan su Instagram. L’ex tronista indossa un abitino bianco, caratterizzato da una notevole scollatura. Ma a rendere il look ancora più provocante, è stata proprio Serena, che ha mostrato alle fan un modo per rendere l’abito un po’ più ‘sensuale’: lasciandolo scivolare lungo le spalle, proprio come mostra Serena. “Per le serate speciali”, consiglia la Enardu alle sue seguaci. Che dire, anche questa sera, Serena è più bella che mai. E voi, cosa ne pensate dell’ex concorrente di Temptation Island Vip?