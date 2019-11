Chi è Sergio Rubini: età, carriera e vita privata dell’attore

Chi è Sergio Rubini: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata dell’attore del film “La terra Nostra” in onda stasera

Sergio Rubini è un attore regista e sceneggiatore Italiano, amatissimo dal pubblico; ha interpretato ruoli di notevole importanza, in film e serie TV di successo. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sull’età, la carriera e la vita privata dell’attore.

Sergio Rubini: età, carriera e vita privata

Sergio Rubini nasce a Grumo Appula il 21 dicembre del 1959, si diplomerà al Liceo Scientifico Federico II di Altamura nel 1979, e in proprio in quell’anno si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, che però abbandonerà dopo solamente 2 anni. Grazie alla sua passione per l’arte e per il teatro, riesce a lavorare con Registi di incredibile successo, come: Calenda, Lavia, Coltorti e Siciliano. Dopo alcune esperienze anche in radio, approda sul grande schermo con “Figlio mio, infinitamente caro“, “Desiderando Giulia” e “Il caso Moro“. Anche se il primo ruolo da protagonista, lo tiene lo stesso anno nell’opera “Il grande Black” la vera svolta artistica l’avrà del 1989, con l’incontro con Umberto Marino. In quegli anni lavorerà moltissimo come regista, alle pellicole: “La stazione“, “La bionda“, “Prestazione straordinaria“, “Tutto l’amore che c’è” e “L’amore che ritorna“. Ma è proprio con “La stazione” che vincerà il premio come “Miglior Film alla settimana Internazionale della critica” al festival di Venezia. Durante la sua carriera incontra due figure fondamentali: in primis la compagna di lavoro e di vita Margherita Buy e regista Gabriele Salvatores. Proprio tramite Salvatores, Sergio Rubini entrerà in contatto con altri attori di spicco come Diego Abatantuono e Silvio Orlando. Ricordiamo che l’uomo oltre ad essere un attore e regista di spicco, è da diversi anni un docente di recitazione cinematografica presso “l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica” con cui ha sviluppato di progetti didattici piuttosto importanti, tra cui i lungometraggi “6 sull’autobus” e “fuori sede”, realizzati in collaborazione con gli allievi del Corso. Come dicevamo prima della sua vita privata sappiamo che è stato sposato con l’attrice e collega Margherita Buy.