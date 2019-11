L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Sonia Pattarino ha definitivamente dimenticato Ivan Gonzalez con un attore? Ecco tutta la verità.

È stata una delle corteggiatrici più tenaci di tutta la storia di Uomini e Donne, Sonia Pattarino. Nonostante durante il suo percorso nel dating show di Canale 5, Ivan Gonzalez avesse più volte dichiarato apertamente il suo interesse per Natalia Paragoni, la giovane sarda non ha mai perso la speranza di riuscire a conquistare l’attraente argentino. E, in effetti, così è stato. Durante la famosa scelta al castello, l’ex tentatore di Valeria Marini a Temptation Island Vip ha scelto Sonia, anziché la sua ‘rivale’. Lasciando tutti senza parole. Tuttavia, nonostante una fantastica storia d’amore, i due dopo qualche mese si sono detti ‘addio’. Ecco. A distanza di qualche settimana dall’episodio, sembrerebbe che la giovane abbia dimenticato il bel Gonzalez accanto ad un attore. È così? Ecco cosa dichiara Sonia al riguardo.

Uomini e Donne, Sonia Pattarino dimentica Ivan con un attore? La verità

Sono passate alcune settimane della fine della storia d’amore con Ivan Gonzalez, eppure la coppia fa ancora tanto parlare di se. In primis, Sonia Pattarino. Secondo alcuni utenti web, sembrerebbe che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia riuscita a dimenticare l’aitante argentino. Cosa lo fa pensare? Semplice! Il suo profilo Instagram. A detta di alcuni suoi sostenitori, in questo ultimo periodo, la bella sarda si è dilettata a trascorrere del tempo e, soprattutto, a pubblicare delle foto in compagnia di un attore. È, infatti, proprio con Simone Riccioni, è questo il nome del ragazzo in questione, che Sonia appare in queste ultime foto su Instagram. Cosa c’è tra i due? Nuovo amore in vista per l’ex corteggiatrice? Ecco. A svelare la verità è la diretta interessata. Che, tramite un post Instagram, ha chiaramente spiegato cosa c’è tra di lei e Simone. Ecco che cosa dichiara la ragazza:

Ecco. A quanto pare, sembrerebbe che tra i due ci sia soltanto un’amicizia. Sarà realmente così? Staremo a vedere. In fondo, se son rose, fioriranno.