Sossio Aruta e Ursula Bennardo: l’annuncio a sorpresa lascia i fan senza parole; ecco cosa ha rivelato la coppia nata a Uomini e Donne.

Tra le storie nate nello studio di Uomini e Donne, la loro è stata una delle più tormentate in assoluto. Parliamo di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, protagonisti del Trono Over nella trasmissione di Maria De Filippi. Un tira e molla infinito, quello tra Sossio e Ursula, che però, dopo mille vicissitudini, ha avuto un lieto fine. I due oggi sono felicemente fidanzati. E, a coronare il loro amore, è arrivata la piccola Bianca, nata qualche mese fa. Ma una nuova notizia ha entusiasmato i fan della coppia. Un annuncio inaspettato, che ha emozionato tutti. Vi diamo un indizio: c’entrano i fiori d’arancio! Scopriamo di più!

Uomini e Donne, Sossio e Ursula annuncio a sorpresa: matrimonio nel 2020

Sossio e Ursula pronti per il matrimonio? Ebbene, qualcosa bolle in pentola! A rivelarlo è stato proprio l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, che in un’intervista a Nuovo tv ha dichiarato che, nei suoi progetti con Ursula, ci sono anche le nozze. Non c’è ancora una data ufficiale, ma il 2020 dovrebbe essere l’anno in cui Sossio e Ursula diventeranno marito e moglie. Un vero sogno, dopo la già immensa gioia della nascita della piccola Bianca, alla quale anche Simona Ventura ha dedicato un dolce pensiero. La prima bambina per entrambi: sia Sossio che Ursula, infatti, hanno avuto solo maschietti dai precedenti matrimoni. Un fiocco rosa che ha riempito il cuore dei due neo genitori, che ora non vedono l’ora di pronunciare il fatidico sì. In attesa di scoprire la data ufficiale delle nozze, non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia! E a voi, piacciono insieme?