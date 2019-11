Taylor Mega si lascia toccare gambe e seno: “Ti dispiace ‘sto lavoro?”

Prima di recarsi all’evento dedicato al suo calendario, Taylor Mega si lascia toccare gambe e seno: le immagini condivise su Instagram.

È un momento davvero splendente della sua carriera, Taylor Mega. Dopo il mega party per il suo compleanno festeggiato a Napoli, la bella influencer è stata protagonista di un evento davvero spettacolare. Come raccontato in un nostro recente articolo, proprio ieri, è uscito il primo calendario dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Ebbene si. Nonostante vanti di una bellezza davvero spropositata, l’influencer di Udine non aveva mai provato questa ‘ebbrezza’ del calendario. Ecco. C’è sempre la prima volta. E così, proprio ieri lo ha presentato in anteprima. È proprio per questo motivo che, prima dell’evento, Taylor si è lasciata toccare gambe e seno.

Taylor Mega si lascia toccare gambe e seno: le immagini su Instagram

Con un incantevole vestito rosso, Taylor Mega ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Come dicevamo precedentemente, la bella ed avvenente influencer di Udine è stata la protagonista di un calendario senza veli. E, per l’occasione, l’ex naufraga ha preso parte all’evento di presentazione. Ha mostrato un outfit davvero incredibile. Com’è solita fare, tra l’altro. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’immediata reazione da parte del pubblico presente all’evento. E non solo. Prima ancora di potersi recare alla ‘festa’, Taylor ha voluto condividere delle foto riguardanti la sua preparazione. È nella sua casa a Milano, molto probabilmente. E, prima di mostrarsi pubblicamente più bella che mai, si è immortalata mentre terminava gli ultimi accorgimenti. In alcune Instagram Stories, infatti, si vede chiaramente che la giovane Mega si lascia toccare le sue gambe e il suo seno per rendere ancora più luccicante e brillante la sua pelle. State tranquilli, era una donna che faceva quest’arduo lavoro. Tanto è vero che anche la bella Taylor, mentre si lasciava ‘massaggiare’, le dice: “Ti dispiace ‘sto lavoro, vero?”