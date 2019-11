Il noto e famoso giornalista, Toni Capuozzo ha annunciato di essere stato operato al cuore: ecco cosa scrive direttamente dall’ospedale.

È stato il diretto interessato a svelarlo su Facebook. Pochissime ore fa, infatti, Toni Capuozzo ha annunciato di essere in ospedale. A quanto pare, sembra che il giornalista ed inviato di Tg5 ha avuto dei problemi cardiaci. Tanto che è risultato necessario sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ecco. È proprio questo che, tramite un post social, il buon Capuozzo ha confessato ai suoi numerosi sostenitori. Era da un po’ di tempo che Toni non compariva più sui social. Su Facebook, ad esempio, non pubblicava post dal 27 Ottobre. Ecco. Soltanto pochissimi istanti fa, si è capito il motivo. Ma ecco nel minimo dettaglio cosa dichiara il giornalista.

Toni Capuozzo, operato al cuore: il giornalista scrive un messaggio dall’ospedale

È sempre stato molto attivo sui social. Sia su Instagram che Facebook, sia chiaro. Eppure, era da un po’ di tempo che Toni Capuozzo non condivideva sui rispettivi profili social. Se su Facebook, infatti, il suo ultimo post risale al 27 Ottobre scorso. Su Instagram, invece, risale a Luglio scorso. Ecco. Pochissime ore fa, è venuta fuori la verità. Da quanto dichiarato in un recente messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, il noto giornalista ed inviato di Canale 5 sarebbe stato operato al cuore. Si, è proprio così. Pochissimi istanti fa, il 71enne ha annunciato ai suoi followers di aver subito un intervento chirurgico proprio al cuore. Lo confessa con una foto in diretta da un letto ospedale. E, soprattutto, ancora attaccato sul corpo con tutti i macchinari utili a monitorare la situazione subito dopo l’intervento. “Adesso, a cose fatte, posso dirvelo. Questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me”, scrive il buon Capuozzo a corredo della foto in questione.

