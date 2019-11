Uomini e Donne, Ida e Riccardo: il gesto lascia tutti senza parole, “Ti faccio vedere”, ecco cosa è successo in diretta durante la puntata di oggi.

Una nuova puntata di Uomini e Donne è in onda oggi, 5 novembre su Canale 5. È il turno del Trono Over, lo spazio dedicato ai non più ‘giovanissimi’ che vogliono cercare l’amore in tv. Protagonisti assoluti della puntata, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora una volta. La coppia è tornata insieme da poco, con tanto di ufficializzazione sui social.I due, dopo aver deciso di abbandonare il programma per riprovarci, sono tornati in studio da Maria De Filippi per aggiornare tutti sulla loro situazione. Ebbene, è Ida la prima ad entrare in studio e a rivelare che, con Riccardo, non è ancora successo nulla ‘in quel senso’. “Le cose vanno così così, non posso dire benissimo”. Ecco cosa hanno rivelato in diretta.

Ida e Riccardo: non è ancora finita! Ebbene sì, i due sono tornati in studio, dopo aver deciso di lasciare la trasmissione insieme per riprovarci ancora una volta. Ma, qualcosa è andato storto. Stando a quanto ha raccontato Ida, tra i due i sono ripresentate alcune incomprensioni. Sia Ida che Riccardo hanno spiegato cosa non hanno gradito dell’altra persona. Ma, a colpire particolarmente la De Filippi, è il fatto che tra i due, a parte qualche abbraccio, non sia ancora accaduto nulla di ‘passionale’. “È molto bello dormire insieme, ma è un po’ strano che non sia successo di più”. Anche Gianni cerca di indagare sulla situazione ‘intima’ e alla sua domanda, Ida rivela che c’è stato qualche bacio, ma non particolarmente passionale. Riccardo non sembra d’accordo: “Ma sicuro che ho baciato te in stazione?. Un battibecco abbastanza esilarante, durante il quale i due raccontano due versioni del tutto contrastanti. Per Ida non c’è stato un bacio vero, come erano soliti darsi in passato. Ed è a questo punto che Riccardo, per mettere fine alle polemiche si alza e bacia appassionatamente la sua dama! Il pubblico ha accompagnato il gesto con applausi e ovazioni, ma Ida non demorde: “Questo è un vero bacio, ma alla stazione non è stato così!”. Una discussione che non sembra avere fine. Ma ci ha pensato Maria a cambiare argomento, invitando la coppia a ballare. Cosa ci sarà dietro la ‘freddezza’ di Riccardo? Sarà solo un’impressione sbagliata di Ida?