Vieni da Me, Vanessa Gravina lo rivela in diretta: “Sono stata sempre con uomini che…”. Ecco cosa ha raccontato alla Balivo.

Una nuova puntata di Vieni da Me è oggi in onda su Rai Uno. Ospite della bellissima Caterina Balivo per il consueto gioco della ‘Cassettiera’, l’attrice Vanessa Gravina, protagonista de Il paradiso delle signore. Nell’amata fiction di Rai Uno, l’attrice interpreta Adelaide. Dopo un’ampia parentesi sulla sua carriera, dagli inizi al grande successo, ecco che la Balivo inserisce l’argomento ‘amore’. Ed è a questo punto che viene fuori un interessante particolare sulla vita sentimentale dell’attrice. Oggi la Gravina è felicemente sposata, ma tutti gli uomini della sua vita avevano qualcosa in comune. Siete curiosi di scoprire cosa? Ve lo sveliamo subito.

È Adelaide de Il paradiso delle Signore. Le sue frasi sono un vero e proprio must sul web, dove piovono ‘gif’ e meme con le citazioni più belle di Adelaide. Parliamo di Vanessa Gravina, la bellissima attrice che oggi è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. È stata proprio lei ad aprire la puntata, raccontandosi durante il gioco della Cassettiera. Un racconto che ha spaziato su vari aspetti della sua vita, dagli inizi della sua carriera, al successo della sua Adelaide, passando per la sua vita sentimentale. Che, oggi, ha trovato uno splendido equilibrio: Vanessa è felicemente sposata con Domenico Pimpinella, l’uomo della sua vita. “Mi è sempre stato accanto e ha saputo accettarmi per quella che sono”,rivela Vanessa, lasciando trasparire un velo di emozione negli occhi. Domenico ha solo un anno in più a Vanessa, e su questa cosa la Balivo si è soffermata in modo particolare: “Quanti anni ha in più di te?”. Una domanda che non arriva per caso. L’attrice infatti rivela di avere sempre avuto uomini più grandi lei, di un bel po’ di anni: “Fino a venti anni di più”, confessa l’attrice. Che, oggi, ha trovato il suo equilibrio e la sua felicità col suo Davide.