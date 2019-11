Walter Zenga parteciperà all’Isola dei Famosi 2020? L’allenatore ha rilasciato un’intervista a “Il Giornale” ed ha espresso tutta la verità sulla questione

Il cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi inizia a formarsi. Il reality show è stato confermato nonostante gli ascolti abbastanza deludenti della scorsa edizione. Quali saranno i concorrenti che sbarcheranno prossimamente in Honduras? Nei giorni scorsi è stato fatto anche il nome di Walter Zenga, ex portiere soprannominato L’Uomo ragno per le sue abilità tra i pali ed oggi allenatore. Zenga ha voluto replicare alle voci su una sua presunta partecipazione al reality show di Canale 5.

Walter Zenga all’Isola dei Famosi 2020? La sua risposta

Zenga ha rilasciato un’intervista a Il Giornale nella quale smentisce categoricamente la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. L’ex estremo difensore dell’Inter e della nazionale italiana ha dichiarato di voler allenare: “È una bufala totale, una balla, non c’è nulla di vero. E sinceramente mi sto arrabbiando parecchio. Ma vi sembra possibile che possa preferire una panchina di Serie A ad un reality show? Il calcio è tutta la mia vita. Non farò mai un programma televisivo“. L’ex allenatore del Catania, dunque, non parteciperà alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, anzi, ha espresso la sua volontà di tornare ad allenare in Serie A.

Zenga, che da poco ha riunito la famiglia per le nozze del figlio Jacopo, è in pole per sedere sulla panchina dell’Udinese. La società friulana ha esonerato Tudor e adesso è alla ricerca di un nuovo allenatore. Se la trattativa dovesse andare in porto, l’allenatore milanese potrebbe ritornare in Serie A dopo l’esperienza nel campionato cadetto con il Venezia. Nel massimo campionato italiano, L’Uomo Ragno ha già allenato squadre come il Catania, il Palermo, la Sampdoria e il Crotone. All’estero, invece, Zenga ha allenato in Romania, in Arabia Saudita e in Inghilterra.