Alessia Marcuzzi, il look vintage per Le Iene conquista tutti: eccone il costo

Nella puntata di ieri de Le Iene, Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un look totalmente vintage che ha conquistato tutti: eccone il costo dettagliato.

Alessia Marcuzzi: un nome, una garanzia. Per la puntata di ieri de Le Iene Show, la conduttrice ha letteralmente incantato tutti. Non soltanto per la smisurata bellezza, bravura e simpatia, ma soprattutto per il look sfoggiato in diretta televisiva. Come raccontato in un nostro recente articolo, per il nuovo appuntamento settimanale del programma di Davide Parenti, la romana ha deciso di indossare un outfit ‘casual’. Anzi, per dirla meglio: ‘vintage’. Non più, quindi, vestito a fiorellini o quant’altro, ma un look davvero semplice. Che, dati i numerosi commenti di apprezzamento, sembra aver fatto impazzire i suoi sostenitori. Ebbene, ma a quanto ammonta il costo? Ecco tutto nello specifico.

Alessia Marcuzzi, look vintage per Le Iene: il costo

Ha sempre lasciato tutti senza parole con i suoi look, Alessia Marcuzzi. Vanta di una bellezza davvero impressionante. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente, ogni cosa che indossa, le sta divinamente. Ne abbiamo avuto prova durante le diverse conduzioni de L’Isola dei Famosi, ma ne abbiamo avuto conferma ieri sera. Per il nuovo appuntamento de Le Iene Show, la conduttrice romana ha sfoggiato un look davvero impressionante. Così formato: jeans vita alta con taglio notevolmente ‘oversize’; maglia trasparente e corta di colore beige ed, infine, una giacca vintage dello stesso colore della top. Era semplicemente divina, c’è da dirlo. Eccone la prova:

Ma sapete a quanto ammonta il costo di ciascun capo d’abbigliamento? Ecco i dettagli svelati dal sito web Fanpage:

Jeans: è di un noto marchio d’abbigliamento. Pertanto, il prezzo si aggira intorno ai 39 euro;

Top: appartiene allo stesso marchio d’abbigliamento dei pantaloni. Per questo motivo, il prezzo è davvero ‘minimal’. Pensate, costa poco più di 7 euro;

Giacca: purtroppo, come lei stessa scrive a corredo della foto su Instagram, suddetto capo d’abbigliamento è stato acquistato direttamente boutique. Pertanto, non ci è possibile conoscere il prezzo effettivo.

In ogni caso, comunque, il look ha letteralmente conquistato tutti per la raffinatezza ed eleganza. A voi è piaciuto?