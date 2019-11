Barbara D’Urso è apparsa sofferente durante la diretta di Pomeriggio Cinque, ma il popolo del web se n’è accorto e lei è stata costretta a rassicurare i fan

Anche oggi pomeriggio Barbara D’Urso era in diretta con Pomeriggio Cinque. La conduttrice napoletana ha spaziato dalla cronaca al gossip, occupandosi di casi abbastanza importanti. La conduttrice è apparsa molto sofferente in diretta e il popolo del web, che la segue tutti i giorni, se n’è subito accorto. Qualcuno su Twitter ha chiesto: “Perchè la D’Urso parla strano?” lei è stata avvisata dai suoi autori ed ha risposto in diretta, rassicurando i fan sulle sue condizioni.

Barbara D’Urso sofferente a Pomeriggio Cinque: il motivo

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso è apparsa molto sofferente. La napoletana parlava in modo strano e il popolo del web se n’è accorto subito. Su Twitter, i seguaci della D’Urso hanno subito evidenziato l’anomalia. La conduttrice, durante la pubblicità, è stata informata dai suoi autori e appena rientrata in diretta ha voluto rassicurare i fan e i telespettatori di Pomeriggio 5: “Mi avete chiesto perchè parlo strano. Non vi sfugge nulla. Ho un male ai denti, ho preso gli antidolorofici, non passa ma vado avanti lo stesso“. La D’Urso, nonostante il dolore ai denti, non ha mostrato segni di cedimento. È risaputo che la conduttrice napoletana è una vera e propria stacanovista. In passato la conduttrice ha portato avanti lunghe maratone di dirette, oltre che essere impegnata per tre o quattro giorni a settimana.

Non è il primo imprevisto che accade durante la diretta di Pomeriggio 5. Qualche settimana fa, la conduttrice stava facendo un selfie ma non si accorse di essere in diretta e fu richiamata dalla produzione. Da grande conduttrice, però, la D’Urso sa sempre come rimediare e portare al termine la diretta in modo perfetto e senza errori.