Basta poco a Belen Rodriguez per far impazzire i suoi fan. Basta riprendersi durante un rilassante massaggio, ad esempio. È quello che la bellissima showgirl argentina ha fatto qualche ora fa, pubblicando nelle sue Instagram Stories dei video che non sono passati inosservati. Non è la prima volta che Belen si mostra sui social durante una seduta di massaggi, ma le immagini delle ultime ore hanno letteralmente fatto impazzire i fan. La moglie di Stefano De Martino si trova sdraiata sul lettino, intenta a lasciarsi massaggiare le tempie. Ma ciò che cattura l’attenzione dei fan è ben altro. L‘asciugamano che la Rodriguez usa per coprirsi lascia intravedere qualcosa di troppo. Date un’occhiata.

Chi direbbe di no a un massaggio rilassante? Sicuramente non Belen Rodriguez. La bellissima argentina, attualmente in tv a Tu si que vales, si è lasciata coccolare molto nelle ultime ore. A mostrare il video del massaggio è stata proprio lei, che si è ripresa col cellulare mentre si trova sul lettino. La massaggiatrice si concentra sulla zona delle tempie e del viso, ma gli occhi dei fan cadono altrove…Si, perché Belen si lascia massaggiare senza vestiti. A coprirla, solo un asciugamano. Che però, non copre proprio tutto. Le immagini infiammano Instagram. Ecco una foto tratta dal video nelle stories di Belencita:

“Quando arriva lei tutto diventa bellissimo”, scrive Belen riferendosi alla sua massaggiatrice, che tagga nella stories. Un momento di puro relax, quello che si è concesso la Rodriguez, che nei video apparsi su Instagram appare davvero rilassata. E i fan ringraziano l’argentina per i video: in ogni cosa che fa, Belen non abbandona mai la sua innata sensualità. E voi, cosa pensate della bellissima moglie di Stefano De Martino?