Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, arriva finalmente la conferma, i due fidanzati condurranno insieme uno storico programma di MTV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si mostrano sui social più affiatati che mai, ed è proprio grazie alla loro complicità, che nel corso di questi due anni di relazione hanno deciso di condividere, non solo la vita sentimentale ma anche quella lavorativa, posando per noti Brand di moda e pubblicità commerciali. I due avevano recentemente dichiarato a Novella 2000 di avere in cantiere un progetto molto importante, che riguardava la conduzione insieme di un programma televisivo, ma non vi era ancora stata conferma.

Cecilia e Ignazio, la conferma: condurranno il programma insieme

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono spesso sulle pagine di gossip per gli scatti bollenti che pubblicano sui loro profili Social ufficiali, ma nei giorni scorsi si era fatta sempre più insistente la voce secondo cui, li avremmo visti insieme al timone di un noto programma TV. Dopo la loro conoscenza al “Grande Fratello Vip” e la loro storia d’amore che ha fatto sognare milioni di fan, era più che plausibile che due iniziassero a lavorare insieme a dei progetti così importanti. Pochi giorni fa dopo la loro intervista “Novella 2000“, c’è stato un comunicato sulla pagina ufficiale di MTV Italia, in cui la rete metteva al corrente fan che presto i due ragazzi sarebbero stati al timone di un loro noto programma; ma c’era ancora da capire di che programma si trattasse. E’ stato poco fa il portale Cosmopolitan a rivelare che Cecilia Rodriguez Ignazio Moser prenderanno il posto di Elettra Miura Lamborghini al timone di “Ex on the Beach”. La Lamborghini ha condotto la prima edizione del programma, adesso spetta ai due fidanzati, il compito di raccontare le sensazioni e gli avvenimenti riguardanti gli 8 ragazzi e le 8 ragazze single, durante la vacanza all’interno di una villa di lusso. Non ci resta che aspettare gennaio 2020 per vedere come se la caveranno i due ragazzi alla conduzione del programma.