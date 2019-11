Cecilia Rodriguez, minigonna e tacchi a spillo: l’inquadratura dal basso infiamma Instagram; ecco la foto che ha fatto impazzire i fan.

Proprio come come accade alla sorella Belen, basta poco a Cecilia Rodriguez per fare impazzire i suoi fan. E di fan la bellissima showgirl argentina ne ha davvero tantissimi. Soprattutto su Instagram, il social preferito dai vip, dove Chechu conta ben 4 milioni di followers. Ai quali, qualche ora fa, si è mostrata in una versione particolarmente ‘interessante’. In alcune Instagram stories, Cecilia si è ripresa dal basso, lasciando vedere solo le sue lunghissime gambe, coperte dai collant che ha sponsorizzato. Ma l‘inquadratura dal basso e il vertiginoso tacco a spillo rendono il look molto ‘audace’. Date un’occhiata.

Cecilia Rodriguez, minigonna e tacchi a spillo: i video fanno impazzire i fan su Instagram

È tempo di calze, amiche di Sologossip. E quelle indossate da Cecilia Rodriguez ieri sera non sono di certo passate inosservate. ‘Colpa’ della gonna corta indossata dall’argentina, perfettamente abbinata con un décolleté dal tacco a spillo notevole. Il risultato è…Giudicate voi:

I video pubblicato da Cecilia nelle sue stories non sono passati inosservati. L’inquadratura dal basso della videocamera lascia in bella vista solo le gambe della sorella di Belen. E che gambe! A rendere tutto ancora più ‘interessante’ ci hanno pensato le scarpe, dal tacco a spillo, che rendono il look di Cechu ancora più provocante. Ciliegina sulla torna: la colonna sonora del film Pretty Woman, che la Rodriguez ha scelto come sottofondo alle sue stories. Insomma, Cecilia sa sempre come farsi notare. E Ignazio Moser è senza dubbio uno degli uomini più invidiati del momento! Vi piacciono insieme? La coppia, proprio qualche giorno fa, ha festeggiato il suo secondo anniversario d’amore. Tanti auguri ai due piccioncini!