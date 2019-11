Chi è Claudia Galanti: età, vita privata e carriera della modella e attrice

Chi è Claudia Galanti, scopriamo insieme l’età, la vita privata e la carriera della modella e attrice di origini Paraguaiane

Claudia Galanti è una modella, showgirl e attrice di origini Paraguaiane, nota soprattutto per la sua bellezza e per la storia d’amore che ha avuto con l’imprenditore francese Arnaud Mimran; ma scopriamo qualcosa in più ,sulla sua età, la vita privata e la carriera.

Claudia Galanti: età, vita privata e carriera

Claudia Galanti nasce ad Asuncion il 6 giugno del 1981, ed è una modella, showgirl e attrice di origine paraguaiani, nota principalmente in Italia e in Francia, è alta 1.74 m e ha capelli e occhi castani. Ha iniziato la carriera di modella nel 1998, sfilando per importanti case di moda, in Sud America, Europa, Francia, Italia e Nord America. l’anno successivo, sarà nella serie tv “Lux” e al cinema con il film “Catastrofe imminente“. Nel contempo continua la carriera da modella, ma dal 2006 al 2009 ha partecipato come inviata e Valletta nel programma prodotto da Rete 4 “Stranamore“, e negli stessi anni ha partecipato anche come conduttrice e showgirl al programma di Rai 2 “Scorie“. E’ stata protagonista di due videoclip del rapper Statunitense Coolio, uno anche insieme alla collega Belen Rodriguez. Nel 2010 ha partecipato alla settima edizione del “L’Isola dei Famosi” che l’ha consacrata definitivamente come personaggio di successo in Italia. Nell’autunno di quello stesso anno, è stata la cover Girl nel calendario sexy di “For Men Magazine 2011“. Sempre nel 2010, partecipa come opinionista e ospite fisso di alcuni programmi televisivi, tra cui: “Quelli che il calcio“, “Le amiche del sabato“, “Domenica 5“, “Verissimo” e “Domenica Live“. Nell’estate dell’anno successivo partecipa alla rubrica “Page 3”, del programma Tabloid, trasmesso da Italia 1. Nell’inverno del 2013 ha partecipato come giudice al reality show di La5 “Fashion Style” e nella primavera del 2016 torna di nuovo a vestire i panni di concorrente nel undicesima edizione del “L’Isola dei Famosi”, venendo eliminata alla seconda puntata. Nel 2017 ha preso parte al programma condotto da Alfonso Signorini “#estate“, come protagonista di una rubrica culinaria insieme ad Andrea Berton. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che dal 2010 Claudia Galanti è stata legata all’imprenditore francese Arnaud Mimran e nel corso degli anni i due hanno avuto tre figli: Liam, Tal e Indila nata nel 2014. Proprio la piccola Indila, purtroppo, è venuta a mancare nel Dicembre dello stesso anno, a causa di un batterio. La Galanti, ovviamente, soffre ancora molto per l’accaduto e ogni anno nel giorno della nascita della bambina, la ricorda con parole dolcissime e toccanti. La fine della storia d’amore con Mimran, risale proprio al 2014 successivamente la scomparsa della piccola.