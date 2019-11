Poche ore fa, Costanza Caracciolo ha pubblicato una foto mentre è di spalle, ma spunta uno ‘strano’ dettaglio evidenziato da un suo fan: ecco quale.

Costanza Caracciolo vanta di una bellezza davvero incredibile, non c’è nulla da dire. Con un viso angelico, ‘pulito’ e un sorriso super dolcissimo, l’ex velina continua a riscuotere un successo davvero spropositato. È stato così sin dal suo debutto in televisione a Striscia la Notizia accanto a Federica Nargi. E lo è ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua prima apparizione televisiva. Mamma e moglie a tempo pieno, la giovane Costanza non perde occasione di poter interagire con i suoi fan. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha condiviso uno scatto su Instagram. È ripresa di spalle, eppure uno ‘strano’ dettaglio cattura l’attenzione di tutti. Ecco di che cosa parliamo nello specifico.

Costanza Caracciolo di spalle: spunta uno ‘strano’ dettaglio

In queste ultime settimane, Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono al centro dell’attenzione di tutti. Dopo la loro recente intervista a Verissimo, in cui dichiaravano di voler avere un altro figlio, sembrerebbe che i genitori di Stella abbiano già messo in pratica il loro desiderio. Stando ad alcune foto pubblicate dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che l’ex velina di Striscia la Notizia abbia un pancino un po’ troppo pronunciato. Certo, per il momento nessuno dei due si è ancora pronunciato. Né la bella Caracciolo e né suo marito hanno confermato o, addirittura, smentito tale indiscrezioni. Tuttavia, dall’ultima foto pubblicata dalla ragazza su Instagram sembrerebbe essere spuntato uno ‘strano’ dettaglio. Ecco di che cosa parliamo:

Certo, non c’è nulla di ‘strano’. È una semplice foto di spalle, è vero. Eppure, c’è chi, dietro all’abitudine di Costanza di immortalarsi in questa posa, ci sia la volontà di ‘nascondere’ qualche cosa.

Sarà realmente così? Staremo a vedere!