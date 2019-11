Diletta Leotta si è lasciata immortalare durante la lezione di pole dance, mentre si esibisce in movenze davvero da urlo è protagonista di un incidente.

È una vera e propria macchina da guerra, Diletta Leotta. Nonostante i suoi numerosi impegni di lavoro, la giornalista di Sky non perde occasione per poter provare ‘esperienze’ inedite. E così, dopo lunghi, faticosi ed estenuanti allenamenti ginnici, la catanese ha voluto cimentarsi nella pole dance. È proprio durante una lezione che, pochissime ore fa, Diletta si è lasciata immortalare su Instagram. Ecco. È proprio durante la performance, caratterizzata da movenze veramente da urlo, che la bella Leotta è protagonista di un inaspettato incidente. Di cosa parliamo? Vi mostriamo immediatamente l’immagine in questione.

Diletta Leotta durante la lezione di pole dance: le movenze da urlo, ma poi l’incidente

La pole dance è una delle discipline più complete che ci sia. Con essa, infatti, non soltanto si allenano tutti i muscoli del nostro corpo, ma è possibile ‘perfezionare’ o ‘mostrare apertamente’ la femminilità di ogni donna. Sarà per questo motivo che Diletta Leotta ha voluto cimentarsi in questa lezione? Certo, lei di lezioni di ‘femminilità’ non ne ha assolutamente bisogno. Eppure, pochissime ore fa, la giornalista catanese ha voluto condividere, con i suoi sostenitori, alcune immagini della sua prima esibizione in questa disciplina. Ecco. Oltre a notare la particolare bellezza della siciliana. Che, con un leggins super attillato e un top da mozzare il fiato, ha incantato davvero tutti con queste immagini social. Ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori con delle movenze davvero da urlo. E non solo. Mentre, infatti, è intenta a riprodurre una ‘figura’ mostrata dalla sua coach, Diletta è protagonista di un incidente inaspettato. Ovvero? Mentre sta scivolando giù per il palo, la giornalista ‘cade’ a terra.

Certo, non si è affatto fatta male. Eppure, l’episodio ha fatto sorridere davvero tutti.