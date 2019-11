Elettra Lamborghini ha lasciato tutti a bocca aperta su Instagram: si è alzata di scatto ed il suo top è caduto giù. L’incidente ‘piccante’ per la cantante ha incantato il web.

Sempre sorridente ed eccentrica: Elettra Lamborghini riesce sempre a rubare sorrisi a tutti con il suo carattere esplosivo. Anche in qualità di giudice, come l’abbiamo vista nel talent The Voice, ha mostrato tutte le sue qualità. Su Instagram è molto attiva e si diverte a rispondere alle curiosità dei suoi fan che le fanno ogni giorno tante domande. Spesso senza veli, con il viso acqua e sapone, chiacchiera con il telefono: quando si è continuamente online però, si possono presentare piccoli ‘incidenti hot’. Il bello di Elettra è che a lei non importa: i suoi fan ormai l’hanno vista in tutte le vesti. L’ultimo però ha fatto alzare la temperatura dei suoi fan: ecco cosa ha combinato la cantante ereditiera.

Elettra Lamborghini incidente ‘piccante’ su Instagram: la cantante si alza ed il top va giù

Mentre si dedicava ai suoi fan, la famosa Elettra Lamborghini è stata vittima di un piccolo incidente sexy che ha lasciato tutti senza parole. La famosa ereditiera, ex giudice del talent show The Voice, mentre registrava un video messaggio di risposta ad un fan si è alzata di scatto ed il top è scivolato giù.

La simpatia di Elettra di nota anche nelle sue reazioni: “Aspetta che c’ho la tetta de fori” dice mentre si aggiusta. Beh, è stato un bel vedere per tutti i maschietti che la seguono costantemente, non solo per ridere insieme a lei ma anche per rifarsi un po’ gli occhi!