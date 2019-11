Elga Enardu ha letteralmente infiammato tutti con questo scatto in reggiseno: la foto manda in delirio tutti i suoi fan, eccolo nel dettaglio.

Non l’avevamo mai vista così, Elga Enardu. Eppure, c’è sempre la prima volta. Pochissime ore fa, la bella sorella di Serena ha pubblicato uno scatto che, in un batter baleno, ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori. E non solo. Non perde mai occasione di poter interagire, seppure dietro ad uno schermo del suo telefono, con i suoi followers. Non a caso, durante la sua giornata, la giovane sarda è molto attiva sui social. Condividendo, così, Instagram Stories o, addirittura, foto. Ecco. L’ultima di esse, come dicevamo, risale a qualche ore fa. È in reggiseno, Elga. Perciò cattura l’attenzione di tutti. Ecco la foto nel dettaglio.

Elga Enardu in reggiseno: la foto manda in delirio i fan

Durante il suo percorso di sua sorella Serena, Elga Enardu è stata molto presente sui social. Impossibile, infatti, dimenticare le sue parole di difesa a favore della sua gemella contro le insinuazioni e provocazioni di Giovanni Conversano, ex fidanzato di Serena. Ecco. A percorso ultimato, la sarda è ritornata sui social con delle foto davvero incredibili. Non soltanto, quindi, scollatura in bella mostra, ma anche uno scatto in reggiseno davanti allo specchio. Che, data la sua straordinaria ed ineguagliabile bellezza, ha catturato l’immediata reazione dei suoi fan. Ecco lo scatto in questione:

È davvero incantevole, vero? In effetti, è praticamente impossibile dire il contrario. Non a caso, lo scatto ha ricevuto più di 9 mila ‘likes’. Un successo assoluto, insomma.

La foto infiamma Instagram, ma quel commento non passa inosservato

Come dicevamo precedentemente, la foto di Elga mostrata in alto ha letteralmente conquistato tutti. Eppure, tra i diversi commenti apparsi a corredo dello scatto, ne è apparso uno davvero ‘interessante’. Ecco di che cosa parliamo nello specifico:

Ebbene si. È proprio il commento, con chiara vena ironica, a non essere passato affatto inosservato. Sono proprio le parole del giovane napoletano che, infatti, descrivono perfettamente il profondo legame che, ormai, più da dieci anni li lega. E pensare che Diego, all’epoca di Uomini e Donne, si era dichiarato per un’altra donna. A volte il destino..