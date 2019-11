Gabriella Pession si racconta a Le Iene in un’intervista tra carriera, amore, sesso e tanto altro: questa sera sarà protagonista di ‘Oltre la soglia’

Gabriella Pession si è raccontata a 360 gradi in un’intervista a Le Iene: ha svelato diversi retroscena sulla sua vita privata e parlato di molti lati del suo carattere. Inoltre, ha parlato della fiction che andrà in onda questa sera su Canale 5, “Oltre la soglia”. Sarà una serie medical e Gabriella interpreterà il ruolo di Tosca Navarro. Ovvero, una importante psichiatra di un reparto che si occupa della cura di ragazzi problematici. Insomma, un ruolo abbastanza impegnativo. Ma scopriamo insieme, adesso, cosa ha raccontato Gabriella a Le Iene in vista dell’uscita di questa fiction molto attesa dai telespettatori.

Gabriella Pession si racconta a Le Iene: dal lavoro al sesso

Gabriella si racconta a Le Iene in una delle loro classiche interviste: ha risposto a diverse domande tra cui anche alcune sul lavoro e sul sesso. Ve ne riportiamo alcune.

C’è stato un momento della tua vita in cui eri povera? “Sì, momenti in cui non guadagnavo niente”. Quanti accoppiamenti alla settimana? “Beh, direi al mese ormai”. Fantasia ricorrente? “Non ne ho più. Se le ho, non lo vengo a dire a te”. Mai fatto sesso la prima sera? “Sì”. Poi, non poteva mancare la domanda sulle dimensioni: contano? “Voi maschi siete ancora lì a pensare se ce l’avete lungo?”.

Insomma, si racconta a 360 gradi, anche in quelli che potrebbero essere dettagli nascosti che nessuno vorrebbe mai svelare. Le Iene sanno sempre come far confessare qualsiasi cosa alle loro ‘vittime’. Di sicuro, interviste come queste servono al pubblico per sentire più ‘vicino’ e familiare il personaggio. Adesso, tutti aspettano il debutto su Canale 5 di ‘Oltre la soglia’: proprio nella parte finale del video, Gabriella ne annuncia l’inizio come ‘la signorina Buonasera’ dando appuntamento agli italiani con questa nuova fiction medical.