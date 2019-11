A poche ore da Oltre la soglia, è spuntata una inaspettata confessione di Gabriella Pession su suo marito Richard Flood e il loro rapporto: ecco cosa dice.

Mancano davvero pochissime ore e, finalmente, vedremo la bella Gabriella Passion al ‘lavoro’. Proprio questa sera, mercoledì 6 Novembre, inizierà una nuova fiction Mediaset. Di cui la giovane attrice sarà la protagonista indiscussa. Nel ruolo della psichiatra Tosca Navarro, la bella Pession fa parte del cast de Oltre la Soglia. Tuttavia, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata, è spuntata un’inaspettata confessione che Gabriella ha fatto su suo marito Richard Flood. I due si sono conosciuti nel 2012, sul set di Crossing Lines. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Ecco. Proprio a tal proposito, nella recente intervista per Verissimo, l’attrice ha confessato un particolare retroscena sul loro rapporto. Ecco cosa dichiara.

Gabriella Pession sul marito Richard Flood: “Non ci sopportavamo”, il retroscena

Come dicevamo precedentemente, Gabriella Pession e Richard Flood si sono conosciuti nel 2012. Erano entrambi protagonisti di Crossing Lines. E, si sa, da cosa nasce cosa. È proprio da quel preciso momento, infatti, i due non si sono praticamente più lasciati. Non soltanto, infatti, sono convolati a nozze a Portofino con una cerimonia riservata a pochi intimi, ma sono diventati genitori di ben due splendidi bambini. Nati rispettivamente nel 2014 e nel 2017. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Nonostante, infatti, adesso siano molto innamorati ed affiatati che mai, a quanto pare, non è stato sempre così. Ed, in particolare modo, all’inizio del loro rapporto. Stando a quanto dichiarato dall’attrice, in una recente intervista per Verissimo, inizialmente sia Gabriella che Richard non provavano simpatia reciproca. “Non ci sopportavamo”, dichiara l’attrice al programma di Silvia Toffanin. Eppure, sembra abbiano cambiato idea. Perché, da ormai sette anni, sono praticamente inseparabili.