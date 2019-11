Chi è Giorgio Marchesi: età, carriera, vita privata e la squadra del cuore

Chi è Giorgio Marchesi, scopriamo insieme l’età, la carriera, la vita privata e la squadra del cuore dell’attore Bergamasco

Giorgio Marchesi è un attore Italiano, molto noto al pubblico per le numerose interpretazioni in film e fiction di successo, come ad esempio “Elisa di Rivombrosa”, “L’allieva” e “Una grande famiglia”, ma scopriamo insieme la sua età, la carriera, la vita privata e la sua squadra del cuore.

Giorgio Marchesi, età, carriera, vita privata e squadra del cuore

Giorgio Marchesi nasce a Bergamo il 23 febbraio del 1974 ed è un attore Italiano molto affermato. Frequenta il Liceo Scientifico Mascheroni e dopo il diploma, alterna gli studi Universitari, a numerose esperienze lavorative. E’ proprio in quegli anni, che fonda anche un gruppo rock, in cui suona la chitarra. Per un periodo di tempo soggiornerà a Londra, e di ritorno dalla capitale, si formerà professionalmente come attore di teatro, cinema e televisione, seguendo il corso “Professione Attore“, presso il “Bel teatro di Padova” con Roberto Innocente. Oltretutto frequenta anche il corso “Palcoscenico”, presso il “Teatro Verdi” di Padova. Ritornato a Bergamo, fonda il “Teatro Sghembo” col quale produce 3 spettacoli e partecipa a numerose campagne pubblicitarie. Non contento, prosegue gli studi presso la “Scuola Europea per l’Arte dell’Attore” a San Miniato. Nel 2003 si trasferisce a Roma per gli impegni di teatro e le produzioni televisive e cinematografiche. Nel 2005 approderà sul piccolo schermo in “Un posto tranquillo 2“, con Lino Banfi e dal 2003 sarà in: “Mission Impossible 3“, “Los Borgias“, “La figlia di Elisa – ritorno a Rivombrosa“, “Il bene e il male“. Nel 2011 entra a far parte del cast di “Un medico in famiglia“, recitando nella settima, ottava, nona e decima stagione. Nello stesso anno partecipa anche a tre grandi pellicole: “Acab – all Cops Are bastard” di Stefano Sollima, “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek e “Romanzo di una strage” di Tullio Giordana. Nel 2012 entra nel cast di “Una grande famiglia” e “Un marito di troppo“. Nel 2017 interpreta il ruolo di Roberto Roversi, nella serie tv “Sorelle” e nel 2018 del PM Sergio Einardi in “L’allieva“, al fianco di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Giorgio Marchesi è apparso anche nel videoclip di “Io posso dire la mia sugli uomini” di Fiorella Mannoia. Sappiamo che ha una relazione amorosa con la collega Simonetta Solder, con la quale ha avuto due figli: Giacomo e Pietro. Oltretutto il Marchesi è un grandissimo tifoso dell’Atalanta.