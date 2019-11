E’ scoccata di nuovo la scintilla tra due ex concorrenti del Grande Fratello che si erano lasciati: ecco di chi si tratta e come sono tornati insieme.

Il Grande Fratello negli anni ha regalato tantissime emozioni al pubblico, dalle risate, alla rabbia, passando per la commozione e tanto altro. In ben 16 edizioni del reality di Canale 5 ne sono successe di tutti i colori, amori nati e amori finiti, nuove amicizie, duri scontri, e alcuni di questi eventi sono rimasti nella ‘storia’ del programma. Questo discorso vale anche per i due ex concorrenti di cui parliamo, che si sono conosciuti e innamorati grazie al Grande Fratello e hanno continuato a vivere la loro storia anche fuori, tra alti e bassi. Tempo fa si erano lasciati, ma ora hanno annunciato di essersi rimessi insieme: ecco di chi si tratta.

Grande Fratello, è tornato l’amore tra due ex concorrenti: ecco di chi si tratta

Due ex concorrenti del Grande Fratello sono tornati insieme dopo essersi lasciati per un periodo. Di chi si tratta? Per scoprirlo dobbiamo fare un passo indietro all’edizione del 2015. I due ‘piccioncini’ in questione sono infatti Jessica Vella e Kevin Ishebabi, entrambi protagonisti del GF 14. Lei è la gemella di Lidia Vella, altra concorrente di quella edizione, durante la quale si fidanzò con Alessandro Calabrese. I due si sono conosciuti nella casa, ma lei all’epoca aveva un ragazzo fuori e per rispetto di lui non si lasciò andare più di tanto con Kevin, con il quale aveva una forte chimica e attrazione reciproca.

La loro storia è poi decollata dopo il reality, ed è durata per 4 anni, tra alti e bassi. Un anno fa la rottura che sembrava definitiva, ma poche ore fa la bella Jessica ha annunciato su Instagram che è tornata con Kevin e che sono davvero felici insieme. E a voi piace questa coppia?