Guendalina Canessa completamente nuda su Instagram: si piega e…Instagram si infiamma; ecco lo scatto ‘audace’ dell’ex del Grande Fratello.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, è una delle più amate in assoluto. Si, perché Guendalina Canessa è una vera e propria bomba di simpatia. Spontanea ed ironica, l’ex concorrente del reality più spiato d’Italia è spesso in tv come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso. E proprio a Pomeriggio 5, la Canessa ha rivelato quanto è stata capace di spendere in un solo pomeriggio di shopping. Ma, ammettiamolo, Guendalina attira l’attenzione del pubblico anche e soprattutto per la sua bellezza. Un fisico davvero mozzafiato, quello della ex gieffina, che condivide spesso con i fan foto alquanto ‘provocanti’. Come quella apparsa qualche ora fa nelle sue Instagram Stories, dove Guendalina si mostra in una versione decisamente audace. Il motivo? È completamente nuda! Diamo un’occhiata alla foto che ha infiammato Instagram!

Guendalina Canessa completamente nuda su Instagram: la foto che ha fatto impazzire i followers

Ex concorrente del Grande Fratello, ex fidanzata di Daniele Interrante, Guendalina Canessa è spesso in tv nei programmi di Barbara D’Urso. Ha partecipato, per qualche settimana, anche all’ultima edizione del Grande Fratello, la sedicesima, condotta proprio dalla D’Urso. Ma oltre al piccolo schermo, è sui social che Guendalina è davvero molto attiva. La Canessa ama usare Instagram per tenersi in contatto coi suoi followers, coi quali condivide foto e video della sua vita privata e lavorativa. Ma uno scatto in particolare non è passato inosservato. Si tratta di una foto dello scorso gennaio, che Guendalina ha ripubblicato nelle sue stories. Una foto in cui l’ex gieffina è completamente nuda! Avete capito bene, la Canessa indossa solo un paio di scarpe dal tacco notevole. Guardate un po’:

Una Guendalina Canessa completamente senza veli, quella apparse nelle Instagram Stories dell’eccentrica ex gieffina. L’unico accessorio che indossa sono delle scarpe, particolarmente alte. Ma ad attirare l’attenzione di tutti, ovviamente, è il fatto che Guendalina sia completamente senza veli. Oltre alla sua posa decisamente ‘audace’. Insomma, una foto che difficilmente poteva passare inosservata! E voi, cosa ne pensate di Guendalina? La ricordate al Grande Fratello?