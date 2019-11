Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne 6 novembre: la puntata di oggi vede Ida, Riccardo e Gemma al centro dello studio.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è dedicata, ancora una volta, al Trono Over. In questi due giorni abbiamo visto molti momenti interessanti soprattutto per quanto riguarda Ida e Riccardo e, ovviamente Gemma Galgani. Anche nella puntata di oggi 6 novembre di Uomini e Donne la situazione è molto delicata e dalle anticipazioni siamo in grado di capire molte cose!

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma bacia Juan Luis?

Le anticipazioni di Uomini e Donne oggi, 6 novembre, ci mostrano come prima cosa Gemma Galgani con la sua nuova fiamma, Juan Luis. Il corteggiatore è arrivato ieri, proprio per la dama di Torino. 57 anni, quindi molto giovane per lei, venezuelano, vive a Napoli e soprattutto molto passionale. Tra i due infatti è scattato un feeling evidente da subito, tanto che quando hanno ballato a centro studio nemmeno si erano accorti che la musica era finita. Oggi Tina Cipollari, che come sempre deve un po’ provocare, chiederà che scenda l’uva al centro dello studio, per riprendere il gioco in stile Tempo delle Mele. Se infatti con Jean Pierre le cose non sono andate molto bene non è detto che oggi le cose non vadano meglio con Juan Luis!

Ida e Riccardo: scontro in studio?

Dalle anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne su Witty Tv poi sappiamo che un altro momento di attenzione sarà rivolto a Ida e Riccardo. I due avevano lasciato il programma insieme, o almeno così ci era sembrato. Eppure ieri i due sono tornati in trasmissione e, anche se sembrava che dovessero solo raccontare qualche dettaglio della loro vita, alla fine si sono seduti nel parterre. Riccardo ad un certo punto chiede infatti: “Ma cosa ci facciamo qui”. La Platano non ha dubbi. Pare che Riccardo continui a farle delle rimostranze e a rinfacciarle qualcosa legato al passato. Ormai noi, come il pubblico a casa, non sappiamo più cosa pensare su questa storia d’amore così intensa, ma che a tratti sembra così sbagliata.