Jessica Melena: età, figli e account Instagram della moglie di Ciro Immobile

Per chi non conoscesse Jessica Melena, ecco l’età, i figli e l’account Instagram della moglie di Ciro Immobile, nonché segreto della sua straordinaria forza

Il segreto di Ciro Immobile si chiama Jessica Melena. I due si sono sposati nel 2014, ma si conoscono da una vita. Per seguire Ciro la ragazza ha lasciato tutto: sogni, ambizioni, famiglia. Oggi, però, è la moglie del capocannoniere della Serie A, nonché uno degli attaccanti italiani più prolifici in circolazione. Per chi non conoscesse ancora Jessica, di seguito vi diciamo la sua età, quanti figli ha con l’attaccante della Lazio e della nazionale e dove potete trovarla su Instagram.

Jessica Melena età: quanti anni ha lady Immobile

Jessica ha 27 anni, due in meno del marito Ciro Immobile, ed è nata a Bucchianico, un piccolo paese in provincia di Chieti. Si è diplomata nel suo paese natale e poi si è trasferita a L’Aquila per frequentare la Facoltà di Scienze delle Investigazioni. Il suo sogno, infatti, era quello di diventare una criminologa. Una volta conosciuto Ciro, però, la Melena ha abbandonato gli studi per seguire il suo grande amore. I due, infatti, si sono conosciuti ai tempi del Pescara, quando Immobile brillava in Serie B con la squadra allenata da Zeman. Jessica ha seguito suo marito anche nelle esperienze all’estero: Dortmund nel 2014 e Siviglia l’anno dopo. Oggi, però, la coppia ha trovato la loro serenità a Roma. Ciro è il bomber della Lazio ed ha da poco raggiunto i cento gol con la maglia biancoceleste. Ciro e Jessica si sono sposati nel 2014 ed hanno avuto tre figli. Dopo due femminucce è arrivato il maschietto, che probabilmente seguirà le orme del padre. La generazione Immobile cresce e l’Italia spera che l’erede sia ancora più forte del padre.

Jessica ovviamente è attivissima sui social network, in particolare su Instagram, dove conta circa 784 mila seguaci. La donna spesso pubblica video in cui infastidisce il marito mentre gioca alla Play Station. In Direct, invece, Jessica ha confessato di ricevere molti messaggi dai fantallenatori che hanno il marito in squadra.