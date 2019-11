Karina Cascella, scollatura esplosiva su Instagram: il dettaglio ‘intimo’ non passa inosservato e manda in visibilio i fan dell’opinionista.

Karina Cascella è un personaggio estremamente popolare e amato dal pubblico. Sempre attivissima sui social, l’influencer e opinionista condivide con i followers molti momenti della sua vita quotidiana, da quelli con il compagno Max colombo o con la figlia Ginevra, a quelli di lavoro. Tantissime anche le foto che mettono in mostra il fisico da urlo e le forme esplosive dell’opinionista fissa di Barbara D’urso, che fa impazzire i fan col suo corpo mozzafiato. Anche l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha mandato in visibilio i followers di Karina, in particolare per un dettaglio ‘intimo’ che si vede nello scatto, dove c’è in primo piano una scollatura esplosiva: ecco la foto.

Karina Cascella, scollatura esplosiva su Instagram e quel dettaglio ‘intimo’ che non passa inosservato

Karina Cascella sa sempre come far impazzire e stuzzicare la fantasia dei suoi fan. L’opinionista e influencer, oltre a non avere peli sulla lingua, è anche molto disinibita e non ha problemi a mostrare il suo corpo mozzafiato su Instagram. Ed è proprio questo che è successo poco fa, con lo scatto condiviso sul suo profilo, un selfie in cui Karina si inquadra dall’alto e finisce per mettere in primo piano la sua scollatura a dir poco esplosiva. La maglia della Cascella, infatti, color rosso fuoco, ha uno scollo a ‘v’ particolarmente profondo, che lascia vedere il suo decolleté da urlo. Ma non è tutto.

Dalla scollatura di Karina si intravede un dettaglio ‘intimo’ che sicuramente ha scatenato la fantasia dei fan: si tratta del suo reggiseno nero, probabilmente di pizzo, o forse con dei piccoli fiorellini. L’immagine è davvero mzzafiato e molto probabilmente sono davvero in pochi quelli che hanno fatto caso al vero motivo della foto, ovvero la collanina che Karina vuole sponsorizzare, che però in effetti si perde in mezzo a ‘tanta abbondanza’.