Lady Diana e quel ‘dettaglio’ che fece infuriare la Regina Elisabetta: erano ad un evento ufficiale e non poté nascondere la sua arrabbiatura

Lady Diana è stata di sicuro la principessa più amata di tutta la famiglia Reale britannica. Il suo ‘personaggio’, se così vogliamo chiamarlo, era stimato ed apprezzato molto soprattutto in Italia. I suoi gesti di ribellione, la sua perenne volontà di non sottostare a certe regole. Ecco, proprio queste piccole ma significative sfaccettature del suo carattere l’hanno resa una vera e propria icona. Ma c’è un dettaglio che, stando a quanto si racconta, fece infuriare non poco la regina Elisabetta. Qualcosa che la mandò su tutte le furie.

Sono tante le attenzioni, tanti gli accorgimenti e tantissime le regole da rispettare per essere parte della famiglia Reale d’Inghilterra. Lo vediamo anche oggi con Meghan Markle che, spesso, si ritrova a fare i conti con ‘restrizioni’ che talvolta proprio non vanno giù. Lo stesso è capitato anche con Lady Diana, la principessa senza tempo, di una bellezza incantevole e il viso angelico. Una delle donne più importanti del mondo che mai saranno dimenticate nel corso degli anni. Ecco, il suo carattere ‘ribelle’ la fece passare alla storia e la rese un ‘personaggio’ amato ed apprezzato in tutto il mondo. Una volta, stando a quanto si racconta sul web, la principessa fece arrabbiare non poco la Regina Elisabetta. Si tratta di un evento datato 1984, e precisamente dell’Aperture del Parlamento britannico. Lady Diana indossava un abito da vera principessa e sfoggiava una pettinatura realizzata dal parrucchiere Richard Dalton. Fu proprio quello il pretesto. Proprio quell’acconciatura non andò giù alla regina Elisabetta che si infuriò e non poco.

Ma in cosa consisteva quella pettinatura? Insomma, Lady Diana non si rasò a zero. E non si tinse neanche di rosa. Il suo parrucchiere realizzò, con l’aiuto di extension, uno chignon particolare. Una sorta di collana di capelli che le girava intorno al collo. Addirittura, quella pettinatura prese il nome di ‘Chignon della collera’. Così, arrivarono altre imposizioni ‘dall’alto’. La regina impose un look sobrio in ogni contesto. Ma Lady Diana, che non amava sottostare alle regole, trovò il modo di raggirare il divieto e si fece tagliare i capelli a giorni alterni dal suo parrucchiere, così da non far sembrare il cambiamento così ‘drastico’.