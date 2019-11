Marracash senza freni sulla storia con Elodie e sul suo passato: ‘Ho avuto problemi mentali’, ecco gli incredibili retroscena raccontati dal rapper.

Marracash è sicuramente uno dei rapper del momento, finito nelle pagine di gossip ultimamente anche per la sua storia con la collega Elodie, con cui ha inciso il singolo ‘Margarita’, una delle hit della passata estate. I due si sono innamorati e ora sono felici insieme, come dimostrano anche le foto di coppia su Instagram. In una lunga intervista rilasciata al ‘Fatto Quotidiano’, il rapper si è raccontato senza freni, svelando tanti incredibili retroscena sulla sua vita passata e confessando di aver avuto anche dei ‘problemi mentali’, oltre ad aver parlato anche della sua storia con Elodie: ecco le sue parole.

Marracash ha raccontato a ‘Il Fatto Quotidiano’ di aver sofferto in passato di depressione e attacchi di panico. Il rapper ha voluto condividere questa cosa con i suoi fan, anche per farsi portavoce di tanti giovani che come lui hanno avuto o magari ancora combattono con questi ‘problemi mentali’, come lui stesso li ha definiti, ma anche per lanciare un messaggio e spingere le persone ad affrontare questi problemi, perché è l’unico modo per sconfiggerli. ‘Tante cose mi hanno portato alla malattia, tra cui il rapporto non sano con una mia ex’, ha raccontato Marracash, aggiungendo che l’aiuto di uno specialista, i viaggi e la musica lo hanno aiutato pian piano a rinascere. ‘La mia missione è diventata scrivere di tutto questo’, ha detto.

Su Elodie, invece, Marracash ha raccontato di averla conosciuta direttamente sul set di ‘Margarita’, dopo aver accettato la proposta di duetto della sua casa discografica. ‘Un incastro meraviglioso di pianeti ci ha permesso di non perderci di vista’, ha raccontato il rapper, dicendo che l’incontro e l’amore con Elodie sono ancora un ulteriore passo verso la sua rinascita, un insieme di belle sorprese che il destino sembra avergli voluto riservare lungo il cammino della vita.