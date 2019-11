Michelle Hunziker ripresa mentre fa un ‘gesto’ inaspettato per le sue figlie, lasciando tutti a bocca aperta: cosa ha fatto la conduttrice svizzera.

Michelle Hunziker è davvero sempre piena di risorse. La conduttrice ha una personalità vulcanica ed è amatissima dal pubblico per la sua simpatia e la sua incredibile bellezza. Sposata con l’imprenditore Tomaso Trussardi, ha avuto da lui due splendide bambine in poco tempo, Sole e Celeste, che hanno riempito la loro vita e quella di Aurora Ramazzotti, la sua primogenita, con cui Michelle ha un rapporto incredibile, come si vede anche dai loro imperdibili siparietti su Instagram. Donna in carriera di grandissimo successo, la Hunziker è infatti prima di tutto una mamma attenta e premurosa, e poco fa ha pubblicato su Instagram delle storie in cui fa un gesto ‘inaspettato’ proprio per le sue figlie: ecco cosa ha fatto la conduttrice.

Michelle Hunziker e il gesto ‘inaspettato’ per le sue figlie: ecco cosa ha fatto

Michelle Hunziker è una conduttrice di grandissimo successo, molto apprezzata dal pubblico. In queste settimane l’abbiamo vista al timone di Amici Celebrities, fortemente voluta dalla collega Maria De Filippi, anche se non sono mancate alcune critiche da parte di chi avrebbe preferito la conduttrice ‘storica’ del programma. Tantissimi, però, sono quelli che hanno amato Michelle nello show e che la seguono con affetto su Instagram, dove la conduttrice è molto attiva e pubblica diversi momenti della sua vita quotidiana, come quello che ha condiviso poche ore fa e che la vede intenta in un’attività molto ‘particolare’.

La Hunziker infatti viene ripresa dalla figlia Sole mentre impasta una pagnotta di pane fatto in casa proprio per le sue due piccole. Un gesto che magari non ci si aspetta da una donna in carriera, sempre impegnata con il lavoro. Ma Michelle, come abbiamo detto, è piena di risorse e per lei la felicità delle sue figlie viene al primo posto. In sottofondo nel video, infatti, si sentono le voci delle piccole Sole e Celeste entusiaste per questa iniziativa della mamma, e pronte ad assaggiare la ‘treccia’ di pane che lei ha preparato per loro.