Nadia Toffa, intervista straziante della mamma Margherita: ecco le ultime parole che si sono dette prima della morte della giornalista.

Nadia Toffa è morta lo scorso 13 agosto per un cancro cerebrale, lasciando un vuoto incolmabile in tutti quelli che l’hanno amata, dai familiari ai colleghi, passando per il pubblico, che ha seguito da lontano la sua malattia, apprezzando il suo coraggio e il sorriso che l’ha sempre accompagnata. La giornalista ha scelto di convidere con la gente tutte le tappe della sua lunga e dolorosa battaglia, fino a pochi giorni prima di lasciare per sempre questo mondo. Chi ha vissuto al suo fianco ogni momento, compresi gli ultimi, sono però i suoi familiari, e in particolare la mamma Margherita, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia, raccontando alcuni strazianti retroscena proprio sugli ultimi mesi di vita di Nadia: ecco le sue parole.

Nadia Toffa, l’intervista alla mamma Margherita: racconto straziante sui suoi ultimi mesi di vita

La mamma di Nadia Toffa, Margherita, ha esaudito uno degli ultimi desideri di sua figlia, ovvero quello di pubblicare la sua raccolta di pensieri, scritta durante la malattia, in un libro intitolato ‘Non Fate i Bravi’, in libreria dal 7 novembre. In occasione dell’uscita del libro, la signora Margherita ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Grazia’, raccontando gli ultimi mesi di vita di Nadia, che le due donne hanno vissuto in maniera simbiotica, facendo colazione insieme ogni mattina e leggendo insieme i pensieri scritti da Nadia nel suo libro. ‘Parlavamo spesso della sua morte e di come sarebbe stato dopo’, ha svelato Margherita, dicendo che Nadia le confessava di sentirsi in una cosa più grande di lei.

La conduttrice ha combattuto fino all’ultimo, come confermato dalla mamma, concedendosi anche un bicchiere di vino a tavola e qualche sigaretta, per sentirsi sempre viva. Margherita, pur non facendo nomi, ha anche svelato che qualcuno di conoscenza di sua figlia non ha rispettato le sue volontà fino in fondo, ma ha preferito poi non approfondire l’argomento, perché intende ricordare Nadia sempre in maniera positiva, guardando al futuro. La perdita di sua figlia è un dolore indescrivibile per la donna, che nell’ultima notte di Nadia ha trovato la forza di sussurrarle una frase straziante, ma piena d’amore: ‘Vola amore mio’, le ha detto. ‘E lei lo ha fatto’, ha poi concluso.