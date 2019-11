Pago dimentica Serena Enardu con un’ex tentatrice? Ecco tutta la verità

Dopo la fine del suo percorso a Temptation Island vip, Pago ha dimenticato Serena Enardu con un’ex tentatrice? Ecco tutta la verità.

Nonostante Temptation Island Vip sia finito da un pezzo, alcuni dei suoi concorrenti fanno ancora tanto parlare di se. In primis, Serena Enardu e Pago. La coppia, dopo quasi 7 anni di fidanzamento, si è detta ‘addio’ allo scadere dei 21 giorni canonici stabiliti dal programma. Sarà per questo motivo e, soprattutto, per la loro ‘particolare’ storia che, ancora adesso, suscitano un interesse clamoroso da parte dei loro sostenitori. A quanto pare, l’ex tronista di Uomini e Donne, seppur abbia messo il ‘segui’ su Instagram al suo ex tentatore Alessandro Graziani, non sembra abbia qualcosa da dire al riguardo. Pago, invece? Nelle ultime settimane sembra che il cantautore sardo faccia ‘coppia fissa’ con un’ex tentatrice. C’è qualcosa da sapere, quindi? Ecco tutta la verità.

Pago beccato insieme ad un’ex tentatrice, cosa bolle in pentola? Ecco la verità

Durante il suo percorso a Temptation Island Vip, Pago si è avvicinato molto all‘ex tentatrice Valentina Galli. Ecco. È proprio con lei che, in quest’ultimo periodo, il cantautore sardo sta trascorrendo un po’ del suo tempo? Assolutamente no! Anzi, è un’altra. E di chi parliamo? Di Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli. Ecco. Stando ad alcune recenti Instagram Stories pubblicate dalla giovane romana, sembra che l’ex fidanzato di Serena Enardu abbia trascorso alcune ore in sua compagnia. Cosa c’è, quindi, tra di loro? È proprio con lei, dunque, che Pago tenta di dimenticare l’ex tronista di Uomini e Donne? Beh, a quanto pare, no. A raccontare tutta la verità è la diretta interessata. Ecco cosa dice al riguardo Federico:

Ecco. Stando a quanto c’è scritto in questa risposta, sembrerebbe che tra Pago e Federica ci sia soltanto un’amicizia.