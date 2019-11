Come sta Piero Angela? La portavoce del divulgatore scientifico ha tenuto a rassicurare i fan sulle condizioni del conduttore televisivo

Piero Angela tra l’1 e il 2 novembre è stato ricoverato urgentemente presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma. La notizia è stata divulgata quest’oggi dal portale FanPage. Il problema sarebbe di natura ortopedico: il conduttore televisivo, infatti, sarebbe caduto tra le mura di casa e tale caduta gli avrebbe provocato problemi alla spalla e all’avambraccio. La diffusione della notizia ovviamente ha generato angoscia e tristezza nei fan del divulgatore scientifico. Poco fa, però, la portavoce di Piero Angela ha aggiornato i fan riguardo le condizioni del conduttore di Superquark.

Piero Angela condizioni: come sta il divulgatore scientifico

La notizie dell’incidente di Piero Angela ha mandato nello sconforto i fan del conduttore televisivo. Poco fa però Lorenza Basile, portavoce del divulgatore scientifico, ha rassicurato i fan sulle condizioni di Angela ed ha fatto sapere che sta migliorando: “Un abbraccio al mio pubblico che vedo ancora con affetto mi segue e si preoccupa per me“. Il pericolo, dunque, sembra rientrato. Il giornalista e scrittore sta meglio e presto potrebbe ritornare al timone del suo programma televisivo di divulgazione scientifica. Ricordiamo che il conduttore ha da poco festeggiato i 90 anni e a luglio ha preso parte ad uno speciale con il figlio Alberto Angela. Quest’ultimo sta seguendo le orme del padre e il suo programma “Ulisse” sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti.

I due di recente sono stati protagonisti con lo speciale di Ulisse, “Quella notte sulla Luna“, dedicato allo sbarco sulla Luna. La puntata è andata in onda proprio il 2 novembre, giorno in cui il divulgatore scientifico veniva ricoverato d’urgenza in ospedale. I fan adesso sognano di vedere nuovamente insieme in un programma televisivo Piero e Alberto Angela.