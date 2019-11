Natalia Titova è stata ospite del programma Vieni da me: ha parlato della sua storia d’amore con Massimiliano Rosolino e di com’è lui a casa.

Natalia Titova è stata ospite di Vieni da me oggi 6 novembre: nello studio di Caterina Balivo ha ripercorso tutti i bei momenti della sua vita ed ovviamente si è arrivati alla sua storia d’amore con Massimiliano Rosolino. I due si sono conosciuti nella trasmissione “Ballando con le stelle” tredici anni fa: il campione di nuoto italiano partecipò a quella edizione e come ballerina professionista aveva proprio lei. Subito si innamorarono ed oggi, a distanza di tanti anni, sono ancora innamorati e felici insieme ed hanno due splendide bimbe, Sofia Nicole nel 2011 e Vittoria Sidney nel 2013. Natalia nella puntata di oggi ha regalato molte risate raccontando com’è il suo compagno a casa: ecco le sue parole.

Vieni da me, Natalia Titova parla del compagno Rosolino: “Vale come terzo figlio”

Natalia Titova ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi 6 novembre di Vieni da me ha raccontato qualche retroscena riguardo la sua vita privata. “Com’è il tuo compagno, Massimiliano Rosolino, a casa?” è stata la domanda diretta della conduttrice di Rai Uno. La famosa ballerina ha sospirato ed ha rivelato che oltre le due bimbe, c’è anche lui che si sporca e si comporta come un bambino di 8 anni. Con tante risate e toni scherzosi ha rivelato: “Lui ha due ruoli: gioca con i bambini ed è come loro, si sporca eccetera. Poi si ricorda di fare l’uomo di casa, il padre di famiglia e dà ordini. Noi facciamo credere che lui decide tutto (ride, ndr). Tanto non ci sta mai a casa, lavora molto”.

La Balivo ha mandato una clip registrata dalla splendida famiglia della ballerina Titova in cui papà Massimiliano fa parlare le due figlie. Tra risate e dolcezza l’ospite di oggi ha concluso con queste parole: “Ecco vedi, lui vale come figlio. Ho l’asilo nido a casa (ride,ndr)”.