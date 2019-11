Può capitare (e a molte donne succede) di piangere durante o dopo il sesso. Quali sono le cause e come comportarsi?

Fare l’amore con il proprio partner è un momento intimo generalmente bellissimo. Quando si pensa al sesso non si fa certo un parallelo con le lacrime o il pianto, ma invece può capitare che, soprattutto le donne, durante il rapporto possano scoppiare a piangere. Perché? Cosa succede? Prima di tutto non è qualcosa di preoccupante o grave e, il più delle volte, il partner non centra. Vediamo allora quali potrebbero essere le cause che portano al pianto durante il sesso.

Piangere durante il sesso o dopo: le cause più comuni

Secondo recenti studi pare che il 45% delle donne abbia avuto questa sensazione e abbia pianto durante il sesso. Condizione che al 4% delle donne capita anche piuttosto spesso. Ma quali sono le cause più diffuse che portano al pianto dopo o durante il sesso?

I motivi per cui si piange durante o dopo il sesso

La prima riguarda l’emotività. Durante il sesso si lasciano andare le emozioni e quindi lasciamo andare tensioni ed emozioni di ogni tipo. Ecco quindi che potrebbe capitare anche di voler piangere: ci si rilassa, ci si sente al sicuro e viene da lasciarsi andare al 100%. Altra motivazione potrebbe essere un orgasmo molto potente e intenso. Raggiungendo il climax del piacer l’emozione che viene scaturita è talmente forte che potrebbe venire da piangere. Potrebbe anche succedere che, se non si vive il sesso con tranquillità, ma siamo cresciuti magari in un contesto familiare in cui veniva considerato come un tabù ci si possa vergognare. Questo fa scattare le lacrime e il pianto. In ogni caso i medici parlano chiaro. Se viene da piangere durante o dopo il sesso bisogna lasciar fluire l’emozione. Farla venire fuori al 100% e non sentirsi mai giudicate o sbagliate.

Dolore durante il sesso e lacrime: cosa fare

Discorso diverso se si piange per un dolore. Fare l’amore dovrebbe provocare sensazioni fisiche piacevoli, se così non è e si prova una fastidio al punto di piangere è importante andare dal ginecologo e spiegare tutta la situazione.