Chi è Stefania Nobile; età, carriera e vicende giudiziarie

Stefania Nobile è stata per molti anni un personaggio televisivo molto discusso, accostato alla figura della madre Wanna Marchi, per le loro modalità poco corrette di televendita. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sull’età, la carriera e il percorso giudiziario di Stefania.

Stefania Nobile nasce a Bologna il 16 novembre del 1964, da mamma Wanda Marchi e da papà Raimondo Nobile. Debutta in televisione nel 1983, affiancando proprio la madre e il fratello Maurizio nel “Wanna Marchi show” in onda su Rete A, entrando anche lei nel mondo delle televendite di prodotti cosmetici ed esoterici, fino al 2001. Inizialmente Stefania sarà di supporto alla madre, all’interno del programma, finché non inizierà anche lei a spiccare nel settore, con atteggiamenti simili a quelli della Marchi. Nel 2001 viene arrestata con la Marchi per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e nel 2006 verrà condannata in primo grado dal Tribunale di Milano a 10 anni di carcere, e al risarcimento delle vittime per oltre €2.000.000. Nel 2008 la pena viene ridotta a 9 anni e 6 mesi di carcere dalla Corte d’Appello, sentenza poi confermata in Cassazione nel 2009. Nel corso di questi anni la Nobile conosce Davide Lacerenza, che diventa suo compagno di vita e l’assume nel suo ristorante “La Mailmaison” di Milano. Grazie all’incontro con quest’uomo, Stefania dichiara di aver iniziato una nuova vita, lontano dagli sbagli passati. Nel 2013 è ufficialmente una donna libera! La Nobile in seguito all’annuncio nel 2017 della partecipazione a “L’Isola dei famosi“, decide di reclinare a causa delle molte polemiche sorte. Successivamente la scarcerazione Stefania decide di trasferirsi in Albania, dove apre un cocktail bar a Tirana, un ristorante e un cocktail bar a Durazzo.