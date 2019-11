Poche ore fa, Taylor Mega è stata protagonista di un triste episodio raccontato su Instagram: ecco il duro sfogo sul suo canale social.

In questo ultimo periodo, Taylor Mega ha fatto davvero tanto parlare di se. Dopo la fine della sua relazione con Giorgia Caldarulo, l’influencer di Udine è ritornata al centro di tutti i riflettori. Soprattutto, per il suo primo calendario senza veli. Ma non solo. Come raccontato in un nostro recente articolo, in occasione del suo compleanno, l’ex naufraga ha organizzato un super mega party. Per festeggiare i suoi 26 anni, infatti, la giovane Mega ha voluto organizzare una festa con i suoi più cari sostenitori a Napoli. Un’iniziativa esclusiva e che, soprattutto, soltanto lei poteva ‘inventare’. Tuttavia, è stato proprio quest’evento che ha generato un vero e proprio ‘putiferio’. Ecco, infatti, il duro sfogo che, pochissime ore fa, Taylor ha fatto su Instagram.

Taylor Mega, lo sfogo dell’influencer dopo quel triste episodio raccontato su Instagram

Prima il super mega party pink ed, in seguito, il primo calendario senza veli. Ecco. Taylor Mega ha tutte le carte in regola per essere invidiata da tutti. Oltre che di una straordinaria bellezza, l’influencer di Udine è solita organizzare degli eventi davvero unici. L’ultima, come dicevamo poco fa, si è svolto nel giorno del suo compleanno. Quando, per la prima volta, l’ex naufraga ha voluto festeggiare i suoi 26 anni con i suoi sostenitori e followers. Tuttavia, è proprio appena terminato l’evento che Taylor è stata la protagonista di un triste episodio. Pochissime ore fa, infatti, la giovane Mega ha avuto un duro sfogo su Instagram. Durante il quale ha fatto chiaramente capire che alcune influencer, non specificandone ovviamente il nome, le hanno copiato la scelta del tema.

“Faccio il party in ‘pink’, tutte a pubblicare foto in pink. Faccio un calendario, tutte a fare un calendario. La gente non ha personalità”, sbotta Taylor su Instagram. E, poi, conclude: “Sto parlando di quelle che dovrebbero fare l’influencer”. A chi si riferisce secondo voi?

