Taylor Mega ed Erica Piamonte stanno insieme? Ora è davvero ufficiale, le parole dell’influencer friulana tolgono ogni dubbio, ecco la verità.

Taylor Mega è finita al centro del gossip negli ultimi mesi per una serie di scoop sulla sua vita sentimentale. Prima la paparazzata con l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo, che ha portato alla luce la loro relazione, poi le polemiche con Erica Piamonte, che si è sentita tradita da questa storia, secondo alcuni non vera, cominciando una serie di scontri sui social, e non solo, con Taylor e Giorgia, fino al confronto finale a tre nell’ascensore di ‘Live – Non è la D’Urso’. Dopo poche settimane la relazione tra l’influencer e Giorgia è finita, ed Erica è riapparsa nelle foto e nei video di Taylor, facendo pensare a un ritorno di fiamma tra le due: ma come stanno veramente le cose tra le due ex gieffine? Dopo settimane di ‘chiacchiere’ sulla loro relazione, ecco le parole dell’influencer che tolgono ogni dubbio.

Taylor Mega ed Erica Piamonte stanno insieme? Ecco la verità dell’influencer friulana

Taylor Mega ed Erica Piamonte sono fidanzate? Le due ex gieffine sono state viste spesso insieme negli ultimi giorni, in particoalre in occasione del Mega Pink Party dell’influencer a Napoli, super festa in occasione del suo compleanno, durante la quale Erica era sempre al suo fianco, come una vera e propria fidanzata. Ma come stanno realmente le cose tra le due? Taylor poche ore fa ha risposto ad alcune domande dei fan, facendo chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Le parole dell’influencer non lasciano dubbi: alla domanda su chi stia frequentando al momento, Taylor ha risposto ‘Nessuno’, mettendo così a tacere definitivamente le voci sulla sua vita amorosa. ‘Non ne voglio sapere niente finché non trovo la persona giusta’, ha poi aggiunto la friulana, anche se quest’ultima frase l’ha poi ‘smentita’ nella storia successiva, dicendo che stava solo scherzando. Nessun amore dunque nella vita di Taylor, solo amicizia con Erica. Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi.

