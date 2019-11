Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, è stata ospite di Caterina Balivo ed ha fatto alcune dichiarazioni riguardo il rapporto con il padre.

Veronica Satti, ex concorrente del Grande Fratello, è stata ospite di Caterina Balivo oggi 6 novembre: nello studio di Vieni da me la giovane ha parlato del rapporto con il padre famoso e di quanto sia stato difficile stare lontana da lui per 15 anni. Ha rivelato cosa è accaduto e come vanno ora le cose. Il suo papà è Bobby Solo, il famoso cantante considerato l’Elvis italiano grazie al suo leggendario ciuffo sempre curato. Il loro rapporto è recuperato al massimo ma in 15 anni si sono persi molte cose l’uno dell’altro: la Satti ha rivelato cosa le ha fatto più male. Ecco il racconto di Veronica nel talk show di Caterina Balivo.

Vieni da me, Veronica Satti sul padre Bobby Solo: “Mi faceva soffrire la sua assenza alle recite”

Veronica Satti ospite di Vieni da me ha confessato alcuni retroscena riguardo il rapporto con il papà Bobby Solo. Oggi le cose si sono risolte, ma in passato, quando lei aveva solo 13 anni, padre e figlia interruppero ogni tipo di rapporto. Ecco le sue parole:

“Ho avuto un’infanzia con genitori separati. E’ stato bello comunque, papà mi portava in tour con lui. Non riuscivo a capire che era famoso. La mia canzone preferita sua è “Domenica d’agosto”. Quando avevo 13 anni è successa una cosa molto banale. Volevo la mia mamma, e papà pensò che non volevo vederlo più: da lì è nata una situazione strana. Non ci siamo più visti per 15 anni. Provai a cercarlo ma trovavo sempre un muro. In 15 anni ci siamo persi tante cose: una cosa che mi faceva soffrire molto erano le recite scolastiche, dove lui non c’era. Io e papà abbiamo molte cose in comune”.