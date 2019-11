Caterina Balivo Instagram, il messaggio per le fan donne di Vieni da Me e tutte le sue followers.

Vieni da Me di Caterina Balivo è un talk pomeridiano che riesce a tenere incollati allo schermo moltissimi telespettatori. Basato su un format molto semplice, ma al contempo mai banale, il programma della Balivo nel pomeriggio di Rai 1 vede diversi ospiti raccontarsi e svelare lati di sé fino a quel momento sconosciuti. Sui social Caterina Balivo è poi molto attiva, soprattutto su Instagram. Qui la conduttrice di Vieni da Me si racconta, parla ai suoi fan e proprio ieri ha lanciato un messaggio molto speciali per tutte le fan donna del programma.

Vieni da Me, Caterina Balivo: il messaggio speciale per le donne

Sul profilo di Caterina Balivo su Instagram troviamo tante foto diverse. Ci sono scatti di lei a casa, alcuni con la figlia Cora, altri nei camerini, altri ancora sono dei classici selfie o degli autoscatti. Proprio una foto così è stata usata dalla Balivo per lanciare un messaggio importante alle donne che la seguono e che seguono il programma. Caterina è seduta in poltrona, con una tenuta molto tranquilla: jeans e felpa. Sulla testa una coroncina e in mano una tazza di té. La didascalia riporta le seguenti parole: “Siamo tutte delle regine, ricordiamocelo“. Il messaggio quindi è chiaro. Ogni donna, anche nei suoi momenti peggiori, anche quando non si sente bella o quando sta affrontando un momento difficile della sua vita, resta una regina. Per questo non dovrebbe mai farsi mettere i piedi in testa, perché sulla testa c’è poso solo per la corona, metaforica, che spetta ad ogni sovrana. Un bel messaggio quello di Caterina Balivo per le sue fan e le sue folllowers. Si parla chiaramente, con semplicità, ma si arriva dritti al cuore. Proprio come fa lei con il suo programma Vieni da Me.