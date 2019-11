Wanda Nara stuzzica i suoi followers su Instagram: poche ore fa, ha condiviso uno scatto con una posizione davvero ‘particolare’, i dettagli.

Non perde mai occasione di poter lasciare i suoi sostenitori senza parole, Wanda Nara. Pochissime ore fa, la bella argentina ha condiviso una foto che, in un batter baleno, ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori. Pochissimi giorni fa, la moglie di Mauro Icardi ha condiviso una foto completamente nuda. Adesso, invece, ne ha condiviso un’altra che per la posizione ‘particolare’ ha lasciato senza fiato i suoi sostenitori. Non è la prima volta che suscita una reazione del genere, è vero. Ma, in questa foto, Wanda è davvero spettacolare, c’è da ammetterlo. Ecco perché.

Wanda Nara, posizione ‘particolare’ su Instagram: i fan sono in estasi

Vanta di una bellezza davvero spropositata, Wanda Nara. Nonostante i suoi continui impegni lavorativi e, ricordiamo, ben cinque gravidanza, l’argentina vanta un fisico davvero pazzesco. Sarà proprio per questo motivo, come tra l’altro è giusto che sia, la moglie di Mauro Icardi non perde mai occasione di poterlo mostrare ai ‘quattro venti’. La sua photogallery su Instagram, infatti, è ricca di foto davvero entusiasmanti. Che, come dicevamo precedentemente, catturano l’immediata reazione positiva dei suoi sostenitori. Ogni scatto in questione, pensate, ottiene un numero di ‘likes’ davvero smisurato. Così come questo pubblicato qualche ora sul suo profilo ufficiale. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questa la foto di cui vi parliamo. E che, da come si può ben vedere, ha catturato l’immediata reazione dei suoi fan. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. La posizione ‘particolare’ assunta dalla bella argentina permette chiaramente di mettere in mostra il suo lato b. Non a caso, in un batter baleno, lo scatto in questione ha ricevuto più di 171 mila ‘likes’. Peccato non poter leggere i commenti. Perché, senza alcun dubbio, sarebbero stati tutti unanimi.