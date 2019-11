Chi è Annachiara Sorrentino: età e vita privata della figlia di Sal Da Vinci

Chi è Annachiara Sorrentino, scopiamo l’età e la vita privata della figlia influencer del noto cantante Partenopeo, Sal Da Vinci

Annachiara Sorrentino è la figlia del noto cantante partenopeo, Sal Da Vinci. La ragazza sta diventando una vera e propria Star sui canali social e nonostante la sua bellezza e sensualità, il padre sembra non essere troppo geloso di lei. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla sua età, la vita privata e il rapporto col padre.

Annachiara Sorrentino: età, vita privata e rapporto con papà Sal

Annachiara Sorrentino è nata a Napoli nel 1998 ed è la figlia del noto cantante Partenopeo Sal Da Vinci e sorella di Francesco Da Vinci, anch’esso cantante. Papà Sal e Annachiara, si mostrano spesso e volentieri su Instagram, facendo percepire tutto il loro affetto e l’armonia che regna in famiglia. Il profilo social Instagram di Annachiara è seguito da oltre 52 mila follower, e finora sembra riscuotere un discreto successo. Annachiara potrebbe essere definita la classica bellezza mediterranea: è alta, longilinea, labbra carnose, con curve importanti, i capelli e gli occhi scuri. La ragazza posta sui social gli scatti di suoi super outfit, e degli eventi con i colleghi di papà Sal, come Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio. Nonostante la sua bellezza e il fisico prorompente, il papà sembra non essere troppo geloso della figlia, anche perché, fin ora, i commenti sotto le foto della ragazza sono molto positivi. In passato il cantante ha però dovuto proteggere la figlia dai attacchi di alcuni hacker, questi infatti si sarebbero appropriati dei profili Social della ragazza, chiedendo in cambio dei soldi. Il cantante partenopeo ha denunciato la situazione, mettendo in guardia tutti coloro che lo seguono affinché non abbiano il suo stesso problema. Per quanto riguarda la vita privata della giovane, non si sa nulla, ma sappiamo che recentemente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla mano, in seguito ad un incidente stradale.