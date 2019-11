Live X Factor 2019, Terza Puntata: ospiti, canzoni e doppia eliminazione.

Questa sera, giovedì 7 novembre, va in onda il terzo appuntamento con i Live di X Factor 2019. I concorrenti sono rimasti in 10 e quindi vedremo una doppia manche, con una doppia eliminazione. Sarà una puntata molto intensa e molto calda quindi quella che andrà in onda questa sera alle 21:15 su Sky Uno e ci sarà da rimanere incollati allo schermo per vedere cosa succederà.

Live XF13: doppia eliminazione

I giudici di X Factor 2019, Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samule Romano dovranno difendere strenuamente i loro componenti delle squadre al fine di arrivare alla prossima puntata e presentare il proprio inedito. Malika e Sfera hanno perso un concorrente a testa mentre le squadre di Samuel e Mara per ora restano intatte. Doppia eliminazione quindi, con tanto di prima parte dedicata al mash-up dei loro cavalli di battaglia. Subito dopo la seconda parte della gara con i 9 concorrenti di XF13 rimasti che si sfideranno con un brano singolo. I due meno votati andranno al televoto.

Anticipazioni X Factor 2019 Terzo Live: le canzoni assegnate dai giudici

Le canzoni che canteranno sono:

Mara Maionchi: Eugenio Campagna, Cornflakes; Nicola Cavallaro Happy di Pharrell Williams; Marco Saltari Foxy Lady di Jimi Hendrix.

Samuel Romano: Sierra, Le acciughe fanno il pallone di Fabrizio De André; “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco ai Seawards; “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo ai Booda.

Malika Ayane: Lorenzo Rinaldi, Baby I Love You dei Ramones; Davide Rossi: Why’d You Only Call Me When You’re High? degli Arctic Monkeys

Sfera Ebbasta: Bellyache di Billie Eilish a Giordana Petralia e C’est la vie di Achille Lauro a Sofia Tornambene.

Ospite Terzo Live X Factor 2019

L’ospite della puntata di questa sera di X Factor 2019 è Marracash che presenta il suo nuovo disco intitolato Persona. Un album nuovo attesissimo dai fan che non vedono l’ora di scoprire questa doppi anima del rapper.